Sandnes SV feirer medlemsvekst og ny leder

103 medlemmer ved årsskiftet i 2018, nå har vi 124 ved årsskiftet, og tre til etter årsskiftet.

Eva-Tone Breivik til venstre. Heidi Bjerga tar selfie ved en tidligere anledning. Foto: Pål Christensen

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Sandnes SV har ny giv etter over 20 prosent medlemsvekst i 2019, og et godt valgresultat. Årsmøte valgte enstemmig Eva-Tone Breivik som leder for de neste to årene. Hun tok gjenvalg, og skal lede Sandnes SV gjennom et spennende år med mye aktivitet.

Med seg i styret får hun Jan Refsnes som nestleder og Tore Haye som sekretær. Nina Mette Haugvaldstad fortsetter som styremedlem sammen med Vidar Ekehaug, ny og Linda P. Edvardsen, ny. Eirin Aske går også inn som styremedlem etter en periode som vara, og Araz Hanan og Olav Levin stiller opp som vara.

Dette er et godt styre med mange dyktige folk. Det er ekstra inspirerende når vi vet at varaene og stiller på styremøter. Det gir oss god kontinuitet sier leder Eva-Tone Breivik.

Årsmøtet vedtok en ny arbeidsplan for 2020, men mye aktivitet, som strandrydding og medlemsturer. Vi skal blant annet til Forsand for å bli kjent med den nye delen av kommunen. I tillegg vil vi ta initiativ til at det for første gang blir arrangert Pride i Sandnes, og vi vil selvfølgelig delta både i 8. mars og 1. mai.

Karin Andersen deltok på årsmøtet, og vi fikk høre om hennes besøk i Morialeiren i januar. Hun beskriver en humanitær krise, hvor blant annet unge enslige mindreårige er stuet sammen uten noe annen form for oppfølging enn frivillige som stiller opp og spiller kort eller legger puslespill sammen med dem. Det er nå rundt 2000 unge enslige mindreårige i leiren.

Karin fortalte og om arbeidet i arbeid- og sosialkomiteen, og hvorfor hun hele tiden arbeider for flere frie midler til kommunene. Og om at det nå er på tide å starte arbeidet med hvordan vi skal håndtere klimaflyktninger. De vil jo ikke ha noe sted å reise tilbake til. Og vi kan kanskje oppleve 10 ganger så mange som må flykte fra klima, som det er flyktninger på grunn av krig, nød og uro.

30. januar 2020 13:28

