Borgli: – Dette handler ikke om én terrorist, det handler om mye mer

Frp-leder Siv Jensen skulle opprinnelig spise fingermat i det nye rådhuset i Sandnes tirsdag ettermiddag. Det blir det ikke noe av. – Dette handler ikke om én terrorist, det handler om mye mer, sier varaordfører Pål Morten Borgli om at partiet nå trekker seg ut av regjering.

Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli og Frp-leder Siv Jensen under et møte i Rogaland i fjor sommer. – Siv liker seg godt i Sandnes, hun kommer nok snart igjen, sier Borgli. Foto: Jon Ingemundsen

Mandag ettermiddag er det klart at Frp trer ut av regjering.

– Det er litt begge deler. Det er trist for landet og de politiske sakene. Men så er det bra å slippe å være den del av noe der vi ikke kan ha en kjemi og et tillitsforhold. Dette handler ikke om én terrorist, det handler om mye mer. For meg er det ingen bombe at Frp nå går ut av regjering, jeg skjønte på fredag hvor det bar, sier Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes.

Han hadde ryddet plass i kalenderen for å ta i mot partilederen sin tirsdag. Det blir det ikke noe av nå. Rogalands-visitten er avlyst.

Mandag ettermiddag har Borgli avbestilt maten til det planlaget møte med Siv Jensen tirsdag. Et par planlagte avtaler er også kansellert.

– Jeg er stolt at alt det vi har fått til i regjeringen. Veisatsing og restriktiv innvandringspolitikk blant annet, sier Borgli.

– Og du var for å trekke seg ut av regjering?

– Jeg har vært der at jeg ville ut, men i Rogaland har vi være delte på dette. Noen av oss er tett på hele veien, og jeg har forstått at noe har ligget og ulmet helt siden bompengeopprøret i høst. Det har vært noe med kjemien.

– Vi skulle jo helt ønsket at det var to andre parti som gikk ut i stedet, men det er vanskelig å være i en mindretallsregjering, sier Borgli, som legger til at Frp nå ikke skal være noe støtteparti for Erna.

– Jeg har forstått det slik at vi skal være et tydelig opposisjonsparti.

– Men dere ønsker ikke en annen statsminister?

– Nei, men vi er et parti som støtter kun en regjeringen vi er en del av selv, slik har meldingen fra Frp vært i mange år, sier Borgli.

– Hva måtte Erna Solberg har gjort annerledes for å beholde Frp i regjering?

– Som sagt er de noen indre forhold, noen detaljer som nok vil komme etter hvert. Men konkret hva det er vet jeg ikke. Men jeg kjenner Siv såpass godt at jeg har forstått at det er noe annet. Denne saken var det som fikk begeret til å flyte over, sier Borgli.

Han mener partiet går ut med flagget til topps. Og mener partiet har fått til mye i regjering og viser blant annet til samferdselssatsingen, eldreomsorg, politi- og kriminalforebyggende tiltak.

– Og Siv blir invitert igjen til Sandnes om noen uker, hun liker seg godt her.

Slethei: - Bompengesaken er større

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) mener at det er og har vært et vanskelig valg å gå ut av regjering.

– Personlig er jeg usikker på om denne saken vi har gått på er stor nok. Samtidig er det summen av saker som gjør at vi nå går ut, sier Slethei.

– For meg er bompengesaken en større sak å gå på. Da valgte vi å bli sittende. Vi klarte å øke det statlige bidraget, men ikke nok, og når staten har 10.000 milliarder i oljefondet, er det dårlig kapitalforvaltning å ikke bruke mer av de pengene på viktig infrastruktur. Bompenger rammer både rik og fattig, sier Slethei til Aftenbladet.

Tidlig mandag morgen fikk han beskjed om at Siv Jensen hadde avlyst et planlagt besøk til Sola og Sandnes, og da skjønte han hvilken vei det bar.

- Jeg har akkurat sendt melding til Siv om at jeg støtte beslutningen og ønsker henne velkommen som partileder, og ikke finansminister, ved en seinere anledning.

Det at Frp nå velger å gå ut av regjering skaper en ny og interessant dynamikk før valget i 2021, mener Slethei.

– Noe måtte gjøres med fallende oppslutning for de fire partiene i regjering, og nå kan vi blankpolere synspunktene våre. Dette var den berømte dråpen, sier Slethei.

Samtidig kommer han også med et spark til de som har kritisert Frps moral i denne saken:

– Det er forkastelig at folk kritiserer Frps moralske kompass på bakgrunn av en enkelt sak. Hvor er forkjemperne for alle de andre barna i Syria som ikke har en mor som er terrorist med norsk pass? Den dagen noen drar fra Norge for å slutte seg til IS, bør de automatisk miste passet, sier Slethei.

Leif Arne Moi Nilsen er gruppeleder for Frp i Stavanger. Foto: Pål Christensen

Moi Nilsen: - Jeg liker det ikke

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) sier han står bak avgjørelsen om å gå ut av regjering, men synes det er en trist dag.

– Jeg liker ikke dette, men det er klart at noen ganger er det nok. Jeg ser på ansiktsuttrykket til både Terje Søviknes, Sylvi Listhaug og Siv Jensen på pressekonferansen at de har fått nok. Men det er en trist dag å måtte gå ut av regjering fordi en ikke klarer å samarbeide, jeg må innrømme det, sier Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleder for Frp i Stavanger.

Han sier han stoler hundre prosent på Siv Jensen, som mandag ettermiddag meldte at partiet går ut av regjering.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) sier han står bak Siv Jensen. Her fra fjorårets valgkamp. Til høyre Pål Morten Borgli. Foto: Jon Ingemundsen

– Jeg kan bare tenke meg hvordan disse samtalene har vært. Selv skulle jeg på et møte med Siv om en viktig sak i morgen. Nå blir det nye lodder og nye gevinster. Det blir rykk tilbake til start, sier han, men understreker at han samtidig ser fram til at partiet kan få vise mer igjen med egen politikk.

Moi Nilsen sier han er fornøyd med alt Frp har fått til i regjering, og skryter av egen partileder.

– Siv Jensen har vært fantastisk flink disse seks årene. Hun har taklet det meste forbilledlig, sier han.

– Jeg hadde selvfølgelig helst sett at vi hadde fått til regjeringsprosjektet, og er jo med i politikken for å søke makt, sier Moi Nilsen.

– Nå blir det viktig å markere oss i enkeltsaker, sier han.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) Foto: Siv Dolmen / siv dolmen

– Veldig trist

Terje Halleland (Frp) uttaler til Aftenbladet at dette er veldig trist.

– Men det ble veldig vanskelig å unngå dette utfallet slik situasjonen utviklet seg.

Solveig Horne (Frp) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tidligere Frp-statsråd Solveig Horne svarer Aftenbladet at det er forståelig at dette ble utfallet, men hun synes bare det er trist.

– Var du imot å gå ut?

– Jeg mener vi har fått til veldig mye og at vi hadde fått til mer med å være med i regjering. Likevel ser jeg ikke hvordan vi skulle fortsatt etter den siste uka og ser heller ikke hvordan nye krav skulle ha vært med og gjort at vi skulle fortsatt. En trist dag, svarer Horne i et sms-intervju.

Roy Steffensen (Frp) sier i en skriftlig uttalelse til Aftenbladet at han er stolt over mye av det Frp har fått til i regjering.

– Men i slutten ble politikken preget av for mange grå kompromisser. Vi ønsker å få til mer enn regjeringen leverte. For å få til det bør målet være å komme inn i regjering igjen, større og sterkere i 2021, uttaler han.

Sveinung Stensland (H) under Solamøtet forrige uke. Foto: Fredrik Refvem

– Samarbeidet godt

Sveinung Stensland (H) uttaler dette skriftlig til Aftenbladet:

– Jeg har samarbeidet godt med Frp hele veien, jeg, og har tenkt å fortsette med det. Siv peker på Erna som fortsatt statsminister, og det er bra.

– Jeg skal jobbe videre til det beste for de jeg står ansvarlig overfor, nemlig alle innbyggerne.

Aleksander Stokkebø (H) merker seg Frps beslutning og uttaler til Aftenbladet at han har full tillit til at statsminister Erna Solberg (H) håndterer situasjonen.

