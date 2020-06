Måkene regjerer i «hotell-hullet»

Måker i alle størrelser har funnet seg et fristed i den dype og langstrakte byggegropa i Tanke Svilands gate. Foto: Jon Ingemundsen

For nøyaktig ett år siden ble det kjent at Alfred Ydstebø og Kjell Madland skulle samarbeide om et prosjekt i den gapende byggetomten i Tanke Svilands gate.