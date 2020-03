Rekordraskt salg for årets Fiks Ferigge Ferie

Én time etter at påmeldingen til Fiks Ferigge Ferie startet klokka 12 mandag, var det solgt 500 plasser. Det er visstnok rekordraskt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Elisabeth Bie Journalist

– Påmeldingen og billettsalg til ferieklubbtilbudene går i dag som normalt. Om det senere viser seg at tilbudene må avlyses på grunn av korona-pandemien, vil alle få pengene tilbake, melder Stavanger kommune på sine hjemmesider.

– Foreløpig har vi avlyst alle arrangementer fram til påske. Så får vi se hvor lenge dette varer. Fiks Ferigge Ferie-tilbudet gjelder jo for juli måned, sier avdelingsleder Jone Sunde i Ungdom og Fritid i Stavanger kommune.

Men mange satser tydeligvis på at det blir Fiks Ferigge Ferie denne sommeren også. To timer etter at salget startet på nettsiden, var 580 av de totalt 1350 plassene solgt.

Ferieklubb og friluftsskole

Så langt peker ferieklubben på Madla bydelshus og Friluftsskolen, som arrangeres i samarbeid med Turistforeningen, seg som de mest etterspurte av tilbudene på programmet i år.

For første gang i Fiks Ferigge Feries nærmere 30 år lange historie, blir det ikke sommerferieleir på Vier i år. Det tilbudet har Stavanger kommune overført til KFUK-KFUM Ynglingen som skal arrangere leir i uke 28 for barn og unge mellom 11 og 14 år.

Ikke Vier i år

– Ferietilbudet på Vier har blitt mindre populært de siste årene. Det kommer nok av at folk ikke i like stor grad som før ønsker leirtilbud med overnatting. Med begrensede midler må kommunen prioritere tilbud som får flere med. Vi har prioritert å få ned prisen per uke på våre andre ferietilbud og tilbyr friplasser til de som trenger det, sa Sunde da det ble kjent.

I fjor måtte deler av tilbudet på Vier utgå på grunn av manglende påmelding.

Publisert: Publisert: 17. mars 2020 09:47