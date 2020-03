Italiensk unntakstilstand og svensk hverdag - hva betyr det for oss?

Italiensk landsbygd. Svensk hovedstad. Koronafast i Spania. Verden utenfor er blitt utrolig relevant for oss. Vi tar en sveip over disse tre landene i fredagens tv-sending klokka 12.00.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den italienske landsbygda. Kun 60 prosent av befolkningen overholder karantenebestemmelsene og portforbudet, ifølge italienske medier. Droner flyr over bygdene med høyttalere for å fortelle folk at de må komme seg hjem. Hvordan oppleves dette livet? I tv-sendingen klokka 12.00 har vi med oss fortvilte italienere i tillegg til Karine Næss Frafjord fra Stavanger som har feriehus og mange venner langs Como-sjøen nord i Italia.

Den svenske modellen

Nærmere oss, i Sverige, er livet ikke så ulikt slik det alltid har vært. Svenske myndigheter har iverksatt få tiltak, de holder skoler og barnehager åpne og begrunner dette både med hensyn til sårbare barn og at skolene ikke er smittedrivere til epidemien.

Tidligere Oilers-spiller Martin Strandfeldt forklarer hvordan de svenske hverdagene er veldig ulike de norske og hvordan svenskene reagerer på at de skandinaviske myndighetene velger så ulik strategi.

Vil bare hjem fra Spania

Og så var de som ikke kommer seg hjem fra ferie. I Spania venter Elisabeth Måland fra Stavanger på å få kommet seg hjem fra Playa Flamenca, ved Torrevieja øst i Spania.

– Alle sammen har karantene, det er helt vilt. Vi har lov å gå på butikken og apoteket, men alle strender og restauranter er stengt. Her en dag kjørte en bil forbi med høyttaler og ropte at alle skulle holde seg inne, sier Måland.

Ukens siste planlagte direktesending ser du altså på Aftenbladet fredag klokka 12.00.