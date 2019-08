Kranbil-uhell på Fv42 ved Krossmoen

Trafikkuhellet har skjedd ved Krossmoen, utenfor Egersund, i 16.30-tida mandag.

Daglig leder i kranbilselskapet, Olav Moi Håland, forteller til Aftenbladet at sjåføren kom for langt ut i veikanten, og skadet en oljetank som begynte å lekke olje på veibanen. Store mengder olje gjorde at veien ikke er kjørbar før oljen er fjernet.

Ett felt er stengt. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken.

Klokken 17.37 melder politiet at det fortsatt jobbes med å rydde opp oljesølet på stedet. Det er usikkert når det stengte feltet kan åpnes.