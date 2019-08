Politikere på høyresiden vil ikke sponse venstresidens valgkamp

Hanne Christine Berg (Frp) jobber innenfor helsesektoren. I tillegg er hun en engasjert Frp-politiker i Eigersund med plass i kommunestyret. Nå har hun fått nok av sin gamle fagforening.

– I 1991 meldte jeg meg inn i Norsk hjelpepleierforbund, et forbund som ikke hadde noen politisk tilhørighet. Ettersom årene gikk, har dette blitt en del av Fagforbundet og Lo. Jeg har reagert før på at fagforbundet har blandet seg inn i utenrikspolitikken, som om de var et politisk parti. I dag melder jeg meg ut. Et fagforbund skal være der for sine medlemmer, ikke bare dem som stemmer Arbeiderpartiet. Når de så går ut og rakker ned på Høyre, rakker de også ned på de av deres medlemmer som stemmer Høyre. Da er de der ikke for alle. Jeg vil ikke at min medlemsavgift skal gå til hverken valgkamp eller sponsing av Arbeiderpartiet, sier hun.

Alle politiske partier mottar økonomisk støtte fra bedrifter og organisasjoner. Her kan du se hvilke partier som mottar penger fra hvem: Partifinansiering.no

Berg er Frp-er, men det var omtalen av Høyre som fikk begeret til å renne over.

– De rakket ned på Høyre og deres syn på heltidskultur i kommunene. Jeg svarte at jeg jobber med lærlinger i kommunen og at vi alle er veldig for heltidskultur, ikke bare Ap.

Høyre

Anja Hovland er en av toppkandidatene til Høyre i Eigersund og sitter i både formannskapet og kommunestyret.

– Jeg gjorde akkurat det samme før valget for 2 år siden. Var medlem av et forbund tilknyttet LO. Hadde irritert meg lenge jeg også, men da jeg før valget fikk en e-post der jeg ble «diktert» til å stemme Ap var begeret fullt, kan du si. Det føltes galt at jeg som Høyre-medlem skulle være med og sponse valgkampen til Ap, sier Hovland.

Aftenbladet har forsøkt å finne ut hvor mye Fagforbundet bruker på årets valgkamp. Tallet ser ut til å være rundt 10,5 millioner kroner. De har fordelt støtten med å gi 5 millioner til Arbeiderpartiet pluss en årlig støtte på 1 million kroner. Også SV får 1 million i årlig støtte, men denne blir mer enn doblet nå i et valgår til 2,25 millioner kroner. Senterpartiet får det samme som SV.

Det er 370 000 medlemmer i Fagforbundet og støtten til de rødgrønne partiene tas av medlemskontingenten. I Oslo har LO offentliggjort en liste over partiene de anbefaler sine medlemmer å stemme på. Der står Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG.

Arnt Olav Klippenberg

Listhaug

Regjeringsmedlem Sylvia Listhaug (Frp) forstår godt at de to egersundkvinnene vil har partinøytrale fagforeninger.

– Det er veldig synd med fagforeninger som har en politisk slagsside. En fagforening bør være der for alle medlemmene, ikke bare de som tilhører bestemte partier, sier hun til Aftenbladet.

Trond Helland er forbundleder i Fagforbundet. Han sier at millionene de bruker, handler om å «støtte partier som støtter oss». Han minner samtidig om at høyresiden har rike onkler.

– Hva med å innføre reservasjonsrett der medlemmer kan reservere seg mot at kontingenten deres går til å sponse partier de er i mot?

– Vi har aldri vurdert reservasjonsrett. Vi har for eksempel klare synspunkter i Israel/Palestina-konflikten. Det vil ikke fungere i et stort forbund hvis medlemmer skal kunne reservere seg i enkeltsaker der de er uenige med flertallet.

Han sier at Fagforbundet har et handlingsprogram. Partier som gjør det mulig å gjennomføre dette, kan få økonomiske støtte.

– Men jeg har samtidig respekt for at medlemmer som ikke er enige med oss velger et annet forbund, sier Helland.