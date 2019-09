Hjelmeland

Senterpartiets Bjørn Laugaland ligger godt an til å få sin tredje periode som Hjelmeland-ordfører. Men det er flere som har lyst på det fremste vervet.

Favoritten: Bjørn Laugaland : Sp

– Jeg tar ingenting for gitt. Det er noen Høyre-folk som tror de skal vippe meg av pinnen, sier ordfører Bjørn Laugaland.

62-åringen var også ordfører fra 2007–2011, og regnes som favoritt til å fortsette. Laugaland er gift, har tre barn og 75 vinterfora sauer. Det viktigste med dyra er at det er en felles interesse som knytter familien sammen. Først og fremst regner Laugaland seg som en anleggsslusk. Han har vært selvstendig næringsdrivende innen bygg og anlegg siden 1980.

– Jeg kunne blitt pensjonist, men har aldri vært så giret på å fortsette som nå, sier Laugaland, og taler lenge og varmt om dugnadsånd, levende bygder, miljøtiltak i sentrum, økonomisk orden og verdien av å styre sin egen kommune.

På nasjonalt plan blåser vinden rett vei for Senterpartiet. I Hjelmeland flokker velgere som er mot kommunesammenslåing med Strand seg rundt partiet. Det taler også til Laugalands fordel at kommunen har fått orden på økonomien og er ute av Robek, et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse.

Men alt kan skje i en kommune der hestehandel er helt normalt.

Valgnatten 2003 kunne Senterpartiet fått ordføreren med støtte fra Ap, Venstre og SV. I stedet valgte Sp å samarbeide med sin gamle partner KrF for å oppnå det samme. De ble snytt da KrF forkastet avtalen dagen etter, og fikk ordføreren gjennom et valgteknisk samarbeid med Ap og Høyre.

Etter sist kommunevalg fikk Senterpartiet (6 representanter) og Arbeiderpartiet (3) til sammen 9 av 19 representanter i kommunestyret, like mange som parhestene Høyre (5) og KrF (4). Det borgerlige partiet Venstre kom på vippen, men valgte venstresiden.

Ved dette valget stiller verken Venstre eller Frp liste, men det gjør MDG som ledes av Sp-utbryteren Morten Hetland, og SV. Sist kom ikke SV ikke over «sperregrensa», og spørsmålet er om dette vil skje igjen når de formodentlig skal slåss med MDG om de samme velgerne. Det uavklart hvor en del velgere går, for de forskjellige bygdene har ulike favoritter. I tillegg overføres Sp-bastionen Ombo til Nye Stavanger, og det betyr noen tapte stemmer for Laugaland.

Både Høyre, Ap og KrF har ambisjoner om å utfordre Sp, og en flertallskonstellasjon trenger 10 representanter.

– Det er mange eksempler fra andre kommuner på at de rotter seg i hop. Men jeg blir veldig overrasket hvis Hjelmeland Ap og Høyre finner hverandre. Da blir det sjau, sier Bjørn Laugaland.

Tor Inge Jøssang

UTFORDREREN: Kolbjørn Pedersen : H

Den politiske nomaden Kolbjørn Pedersen er Høyres ordførerkandidat. Han har tidligere representert Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i kommunestyret.

– Det kan fort stå mellom dagens ordfører og meg. Vi er åpne for forhandlinger for å komme i posisjon, sier Kolbjørn Pedersen, som forklarer hoppingen mellom ulike parti med at mye i lokalpolitikken handler om personkjemi.

Han, kona og to barn flyttet fra Ålgård til Randøy i 1996, mens minstemann er født i Hjelmeland. Pedersen har siden skapt liv og røre i lokalsamfunnet, blant annet som leder av Norsk Frukt- og Laksefest og flere andre arrangementer. 59-åringen driver eget firma som yter service til hyttefolk. Han er i tillegg engasjert som sentrumsleder på Jørpeland.

Høyre går inn for sammenslåing med Strand. Partiet vil forsvare de to omsorgssentrene i kommunen, men ønsker å omgjøre Årdal til et regionalt kompetansesenter for demente. Høyre vil beholde grendeskolene i Årdal og på Fister, så lenge det er til barnas beste.

– Vi setter barnas trivsel foran økonomi i dette tilfelle. Når vi eventuelt endrer på strukturen, kan en av løsningene være å etablere oppvekstsenter 1-10 år. Det viktigste er at endringene må være langsiktige og forutsigbare, sier han.

Outsideren: Gaute Hauge : Ap

– Det er fire aktuelle ordførerkandidater og valget er veldig åpent. Jeg tviler på at vi vil samarbeide med KrF, men ellers er vi åpne for det meste, sier Gaute Hauge.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat er gift, har tre barn og ett barnebarn. 55-åringen jobber på lakseslakteriet Ryfisk, som elektro- og autmasjonsansvarlig. Han har én periode bak seg i kommunestyret og vært spesielt opptatt av å få orden på kommuneøkonomien.

Hjelmeland sliter for tiden med å rekruttere fagfolk, for eksempel sykepleiere og lærere. Dette er Hauge opptatt av å løse. Han ønsker også å bedre samarbeidet med bygderådene, for å få mer liv i alle bygdene på kveldstid. Hauge har tidligere vært åpen for sammenslåing med Strand, men Ap stiller til valg på å beholde dagens grenser.

KrFs ordførerkandidat Ståle Halsne må nevnes til slutt. Han representerer den blå fløyen av KrF, og vant en kampvotering mot nominasjonskomitéens kandidat fra den røde fløyen, Anita Husøy Riskedal, som i stedet stiller til valg for Sp. For å komme i posisjon, ser KrF ut til å være avhengig av å komme i flertall med Høyre, som de styrte sammen med i forrige valgperiode.

Eller en skikkelig hestehandel.