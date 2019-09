Politiet har avhørt brudgom og ti bryllupsgjester etter knivstikkingen i Klepp

Politiadvokat Anne Mette Dale ved Sør-Vest politidistrikt er søndag kveld usikker på om også bruden er avhørt.

– Vi har god kontroll på hvem som var på festen. Dette var en bryllupsfest og vi ha fått gjestelisten, sier politiadvokaten.

Hun vil si lite om hva som kommer fram i avhørene, siden det fortsatt er gjester som ikke er avhørt.

– Det var flere øyenvitner til knivstikkingen, og de har gitt en sammenfallende forklaring om hva som skjedde og foranledningen til det hele. Vi begynner å danne oss et godt bilde av hendelsen, sier politiadvokat Anne Mette Dale.

Bryllupsfest

Det var natt til søndag at at en mann ble knivstukket i ryggen på Orre samfunnshus i Klepp.

Mannen som ble skadet var bevisst da han ble kjørt fra stedet i ambulanse.

– Han har stikkskader i ryggen, men skal ha vært våken, opplyste operasjonsleder Toralv Skårland ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet klokken 01.45 søndag.

Også gjerningsmannen ble tatt hånd om av helsevesenet. Ifølge politiadvokaten har det ikke vært nødvendig å gi ham legebehandling. De to involverte er brødre.

Siktede, en 19-åring, har i løpet av søndag forklart seg for politiet. Han sier at han husker lite av det som skjedde. Han er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273.

Ronny Hjertås

Kjøkkenkniv

Politiet har beslaglagt en kjøkkenkniv som etterforskerne mener at siktede brukte.

– Han har gitt en forklaring om denne kniven, sier Dale.

Brødrene var gjester i bryllupet.

– Fornærmede ble avhørt av politiet mens han lå på sykehuset. Han ble søndag ettermiddag utskrevet, opplyser politiadvokaten.

Mandag morgen vil politiet ta stilling til om mannen skal framstilles for varetektsfengsling. Mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, mener at det ikke foreligger noe grunnlag for varetektsfengsling.

Fare for bevisforspillelse?

Politiadvokaten sier følgende om vurderingen som skal gjøres:

– Dersom han skal framstilles for varetektsfengsling, så må det være på grunn av fare for bevisforspillelse. Får vi avhørt alle vitnene som vi ønsker, så er det ikke lenger noe grunnlag. Endelig beslutning blir tatt mandag morgen, sier hun.