Fire sendt til sykehus etter ulykke på E39

De to personbilene kolliderte i krysset E39/Vågavegen. Dette krysset ligger like øst for Boknasundbrua, cirka sju kilometer nord for Arsvågen.

Klokken 15.42 melder operasjonsleder Kurt Løklingholm ved Sør-Vest politidistrikt at nødetatene er på stedet. Luftambulansen er også ankommet.

Leserbilde

Totalt fire personer var involvert i ulykken. De blir kjørt med ambulanse til Haugesund sjukehus.

Trafikanter meldte om lange køer i begge retninger etter ulykken.

En periode var E39 stengt for trafikk, men klokken 16.43 melder Vegtrafikksentralen at veien er ryddet og åpen for normal trafikk.

Ulykken skal ha skjedd da den ene bilen kom fra Vågaveien og skulle svinge ut på E39.

– Det ser ut til å være snakk om brudd på vikeplikten, sier Løklingholm.