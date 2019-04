Ektepar skal ha angrepet parkeringsvakt i Sandnes

Én dag er satt av til rettssaken mot mannen og kvinnen i 30-årene, som ifølge tiltalen dyttet og truet en parkeringsvakt.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at ekteparet gjorde dette for å forhindre parkeringsvakten i å ilegge dem en bot. Dette rammes rammes av straffeloven paragraf 155 (se faktaboks).

Stilte seg i veien

Det var i 13.00-tiden lørdag 30. september 2017 i Langgata i Sandnes at episoden utspant seg. Mens den tiltalte kvinnen var inne i en butikk, satt mannen i bilen og ventet. Bilen sto da i et område hvor all stans er forbudt.

Parkeringsvakten fikk øye på bilen og gikk bort til den. Da han skulle ta bilder av den ulovlige stansen, skal kvinnen ha kommet ut av butikken og stilt seg mellom bilen og parkeringsvakten slik at stansen ble vanskelig å dokumentere.

Fakta: Vold eller trusler mot offentlig tjenestemann Straffeloven paragraf 155 Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

Samtidig kjørte den tiltalte mannen bilen bort fra stedet, og parkerte den en lovlig plass.

Ville løse konflikten

Den tiltalte kvinnen skal ha klart å ta mobilen fra parkeringsvakten. Ifølge vitner skal hun på et tidspunkt ha hoppet opp på ryggen til den fornærmede mannen.

Etter å ha parkert kom tiltalte nummer to tilbake til plassen.

- Da han fikk se situasjonen som hadde oppstått mellom kona og parkeringsvakten, gikk han bort for å forsøke å løse opp i konflikten, sier den tiltalte mannens forsvarer, advokat Hans Marius Thorsnæs i Advokatfirmaet Torstrup.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Henriette Kvinnsland, skal mannen da ha hatt et dekkjern i sin høyre hånd «samtidig som han hadde et truende kroppsspråk».

Gammel sak

Thorsnæs sier til Aftenbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Det gjør ikke kona heller.

- Min klient trodde at denne saken var opp og avgjort for lenge siden. Det er nå halvannet år siden dette skjedde, sier kvinnens forsvarer, advokat Stian Kristensen i Adius Advokater.

Han reagerer på politiets tidsbruk i denne saken.

- Den var ferdig etterforsket i oktober 2017. Etter det har lite skjedd, sier Kristensen.

Rettssaken er berammet til Jæren tingrett torsdag 11. april.