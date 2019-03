– Vi kommer til å sette ny rekord i antall abonnenter i løpet av 2019, sier fungerende sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Carl Gunnar Gundersen.

2018 ble et godt år

2018 var et godt år for mediehusene, inkludert Aftenbladet. Nye tall viser at Aftenbladet hadde et opplag på 63.644 i andre halvdel av 2018, viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Det er en økning på 12,5 prosent målt mot hele 2017, og en økning på 2,4 prosent målt mot første halvdel av 2018. Opplagstallet består av både abonnementstall og løssalg.

– Vi har i flere år på rad hatt opplagframgang. Årsaken er et vi selger flere digitale abonnement enn noen gang, og det er journalistikken leserne våre kjøper - både den løpende dekningen og de store gravesakene våre som «Historien om Siw». Dette er svært gledelig og gir oss stor tro på framtiden, sier Gundersen.

All time high i 1999

Det høyeste antall abonnenter noensinne i Stavanger Aftenblad er fra 1999 og er på 65.196.

– Vi kommer til å slå rekorden i løpet av 2019. Abonnementsøkonomien er viktigere og viktigere for oss og står nå for over halvparten av inntektene i Aftenbladet. Tidligere utgjorde annonseinntektene over 70 prosent av inntektsbildet, sier fungerende sjefredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Yngre velger digitalt

27.019 av abonnentene våre har bare et digitalt abonnent. – Vi rekrutterer yngre abonnenter gjennom de digitale brukerne våre, sier Gundersen, som legger til at betalingsvillighet for nyheter i Norge er stor målt mot andre land.

– Norge, Sverige og Finland er også helt på topp i betalingsvillighet for nyheter i Europa.

Fredrik Refvem

Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra 2017 som viste 56.590, og 2016-tallene som var 55.450 abonnenter, fordi tellemetoden er endret. Likevel viser de, og interne tall i Aftenbladet framgang på flere tusen abonnenter.

163.000 daglige lesere

I dag slippes også lesertallene, som viser hvor mange som leser Aftenbladet daglig, og hvilken plattform de er på.

Aftenbladet har 163.000 daglige lesere på alle plattformer, og flere oppsøker nyhetene på mobil.

Fakta: Opplagstall 2018 Aftenposten, hverdag: 258.832 (+ 15,4 %) Bergens Tidende: 83.352 (+ 15,8 %) Stavanger Aftenblad: 63.644 (+ 12,5 %) Fædrelandsvennen: 38.414 (+ 17,5 %) Opplagstall består både av abonnement, løssalg og frieksemplarer.

Forbruker & Media

– Det kan være forvirrende med alle tallene, men det er uansett gledelig at vi har 90.000 lesere på mobil. Så mange lesere har vi aldri hatt på mobil og snart passerer antall mobillesere antall avislesere, sier Gundersen.

Papiravisen og e-avisen står med 97.000 lesere i statistikken fra Forbruker & Media. Tallet er fallende for papiravisen.

– Viser at det fortsatt er behov for oss

Mediene har også vært i hardt vær i vinter etter VGs dekning av den såkalte Giske-videoen.

Opplagstallene viser at leserne fortsatt har behov for Aftenbladet, mener digitalredaktør i Stavanger Aftenblad, Elin Stueland.

– Det har stormet i flere mediehus i vinter, men det er bra for bransjen å se at redaksjonene klarer å stille kritiske spørsmål til hverandre om journalistiske praksiser. Det er veldig sunt, mener hun, og referer til VG-saken denne uka og til saken om journalisters forhold til politikere.

Etter VG-saken vil også Aftenbladet vil gå gjennom egne rutiner.

Fredrik Refvem

– Leserne skal være trygge på at vi har godt grunnlag for det vi skriver, og at vi aldri vil henge ut noen i avisen. Vi venter alltid med å publisere saker dersom vi er usikre på noe, og vi vet som regel mer enn det vi publiserer, sier Stueland.

Stueland legger til at Aftenbladet fortsatt har mye å jobbe med.

– Vi jobber blant annet med debattfunksjonaliteten vår. Folk ønsker å bli hørt, vi må bare finne ut hvordan det skal gjøres på best mulig måte. I tillegg sender vi oftere live, og i helgen falt vi ut av sendingen midt under Viking-kamp. Derfor investerer vi nå i mye nytt utstyr for å hindre at det skjer igjen.