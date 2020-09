Reddet halvannet år gammel jente fra flere overgrep: – Vi måtte handle med en eneste gang

Siden oppstarten i januar 2019 har arbeidet til Operasjon Spiderweb ført til 23 domfellelser med en samlet straff på over 23 års fengsel. – Vår jobb er å forebygge, avdekke, etterforske og iretteføre nettovergrep mot barn, sier politifaglig etterforskningsleder Oddgeir Høyekvam. Foto: Fredrik Refvem

Et snaut døgn etter at politiet i Egersund mottok tips i saken, var den antatte gjerningspersonen pågrepet. I et annet politidistrikt.