351 Gran Canaria-passasjerer får ikke komme hjem til Stavanger i kveld

351 SAS-passasjerer fra Las Palmas til Stavanger kommer ikke hjem som planlagt lørdag kveld. Årsaken er trøbbel for to SAS-fly som skulle ta av fra Gran Canaria i ettermiddag.

178 passasjerer som skulle fra Las Palmas til Stavanger lørdag ettermiddag, må overnatte en ekstra natt på Gran Canaria etter at en bagasjetraktor kom borti flyet. Også en annen flygning til Sola er utsatt til søndag.

SK7410 fra Las Palmas til Stavanger skulle egentlig tatt av klokken 14.25. Slik ble det ikke.

- Det oppsto problemer med slottidene i Las Palmas, noe som gjorde at besetningen på flyet nådde begrensningen for hvor lenge de kan arbeide. De rekker ikke å fly hele veien til Stavanger innenfor maks flytid, sier Anna Sandell, pressevakt i SAS.

Slottiden er det avgangsvinduet flyene har for å ta av fra flyplassen. Hvis flyet ikke er klart for avgang på oppgitt slottid, risikerer man å miste sloten, noe som fort resulterer i forsinkelser.

Mellomlander i Madrid

SK7410 tok av fra Las Palmas klokken 17.40, men flyr ikke helt til Stavanger i kveld.

- Flyet vil mellomlande i Madrid. Der sjekkes passasjerene inn på hotell til i morgen. I løpet av morgendagen vil flyet fly videre fra Madrid til Stavanger, opplyser Sandell.

Ifølge passasjerer om bord i flyet, opplyste besetningen at årsaken til at de mistet slottiden, og dermed ble forsinket og oversteg maks flytid for besetningen, var at tre passasjerer hadde gått til feil fly. Dette kan ikke Sandell bekrefte.

- Skjer det ofte at besetningen overstiger maks flytid når flyene deres mister slottiden sin?

- Det kan jeg ikke svare på, men det er viktig at vi forholder oss til regelverket, sier Sandell.

Det er 173 passasjerer om bord i det aktuelle flyet.

173 passasjerer fra Las Palmas til Stavanger må overnatte i Madrid. Deretter fortsetter hjemreisen søndag.

Bagasjetraktor kom borti flyet

SK7492, med sine 178 passasjerer, skulle lettet klokken 13.40, men også for dette Stavanger-flyet oppsto det problemer.

- Vi fikk nettopp beskjed om at vi ikke kommer hjem i kveld. Nå står vi og venter på at bagasjen blir losset ut av flyet, så blir vi kjørt til et hotell. Det gikk nesten tre timer før vi fikk beskjed om at flygningen er utsatt til i morgen, men vi har fått matkuponger, sier Gaute Sømme.

Selv om de nå får et ekstra døgn i varmen, legger han ikke skjul på at han heller ville vært på vei hjem til Stavanger nå.

- Vi har vært her i 14 dager og var innstilt på å komme hjem igjen i dag. Men det er ikke så mye å gjøre med det, sier Sømme.

Sandell opplyser at flyet ble påkjørt av en bagasjetraktor på flyplassen i Las Palmas og dermed ikke kunne fly som planlagt i dag.

- Maskinen er allerede reparert og tar passasjerene hjem i morgen. Mens vi ventet på at den skulle undersøkes og fikses, gikk crewtiden ut. Det er derfor passasjerene blir værende i Las Palmas over natten.

SAS beklager

Hun beklager overfor passasjerene på de to flygningene som er rammet av problemene.

- Vi må bare beklage, dette er veldig uheldig. Så må vi sørge for at passasjerene blir tatt hånd om i Las Palmas og Madrid til i morgen, sier Sandell.