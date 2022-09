Mye helikopterstøy over Sola i helgen - dette er årsaken

Flere har reagert på at et helikopter har sirklet over Sola og Sandnes i lav høyde i helgen.

Bildet viser at helikopteret har tatt mange runer

– Det har tatt 30–40 runder over huset vårt nå, melder en leser på Stangeland i Sandnes i 11-tiden søndag.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan være irriterende. Men kanskje er det en trøst at dette gjøres for å hindre at folk skal bli plaget at nettopp denne typen støy i framtiden.

Avinor bekrefter at det lørdag og søndag har vært være økt aktivitet med helikopter av typen Sikorsky S-92 over Solastranda.

Det er et helikopter av denne typen som har sirklet over Sola og Sandnes i helga.

Det er Avinor som, i samarbeid med EASA, gjennomfører støymålinger på store, tunge helikoptre for å få bedre kunnskap om hvor mye de bråker. Støymålingene inngår i arbeidet med å forbedre kunnskapen om støy for å bedre skjerme naboer og redusere belastningen fra fly- og helikopterstøy.

I ti timer

Målingene utføres over totalt ti timer fordelt på de to dagene, og Avinor ber om forståelse for at det har vært noe ekstra støy i forbindelse med at helikoptrene skal gjennomføre gjentatte inn- og utflyginger over Solastranda.

Noen av målingene innebærer «hovring», at helikoptrene svever rett ved enden av rullebanene, mens andre gjennomføres som vanlig inn- og utflyginger, opplyser de i en pressemelding.

Lettere med fly

For vanlige fly finnes det internasjonale standarder for støy som gjør det enklere å regne ut støysoner og å finne de beste rutene for å minimere støy. Det er ikke like rett fram for helikoptre, fordi støymekanismen i et helikopter er mer komplekst og er svært avhengig av flyforholdene.

De siste årene har det derimot blitt utviklet en ny og bedre metode for å kartlegge og planlegge støy fra helikoptre. Denne kalles NORAH og inneholder støydata fra åtte helikoptertyper. Med hjelp fra Avinor og Bristow på Sola skal denne databasen nå utvides.

Derfor har det vært det økt aktivitet over Solastranda i helgen.