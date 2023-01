Aftenbla-bla: Demens, selvhjelp, Havanna og sju gode råd

Her får du ukens Aftenbla-bla.

I dag handler det mye om å bli gammel. Hvem skal ta vare på oss? Må vi ta vare på oss selv? Må vi betale for å bli tatt vare på? Blir vi demente? Må alle gamle spille Ludo og få fotpleie? Bonus: Litt om Havanna, litt om selvhjelpsbøker og sju gode råd for et godt liv.

Hør ukens episode av Aftenbla-bla:

Husk også å følge Aftenbla-bla på Instagram :

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple, PodMe eller i din foretrukne podkastapp.