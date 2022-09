Brannvesenet rykket ut for å redde papegøye

Brannvesenet rykket søndag kveld ut på det de kalte for dyreoppdrag. En innringer hadde meldt at en papegøye satt fast i et tre.

Jaco-papegøyen (gråpapegøye) ser slik ut, men vi er usikker på om papegøyen i Soltunveien er lik denne.

Vel fremme ved treet, som står ved Soltunveien på Tasta, vurderte brannvesenet situasjonen. Mannskapene kom frem til at papegøyen egentlig ikke hadde behov for å reddes.

– Papegøyen er sunn og frisk og har det bra, sier vaktleder Svein Nesse ved Rogaland brann og redning.

Om noen i brannvesenet i Stavanger har kompetanse innenfor ornitologi (læren om fugler, red.anm.) vites ikke, men mannskapene returnerte til brannstasjonen i forvissning om at fuglen i treet klarte seg godt der den satt, uten noen redningsaksjon.

Savner du en papegøye?

Vaktlederen ber folk i det aktuelle området som har papegøye se etter i buret om de savner papegøyen sin. Når disse linjene skrives, sitter den fortsatt i treet i Soltunveien, og kan hentes der.