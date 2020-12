Høy smitte på Nord-Jæren: Smitten sprer seg i to klynger

Smittevernoverlege Runar Johannessen jobber julaften tett opp mot taxinæringen i Stavanger for å avklarte smittesituasjonen. Foto: Jon Ingemundsen

At fire nye taxisjåfører er meldt koronasmittet i Stavanger, gjør at smittevernoverlege nå jobber med å få oversikt over situasjonen i taxibransjen.

Publisert: Publisert: I dag 09:38