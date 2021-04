Flere branner i søppelspann på grunn av engangsgriller

Både politi og brannvesen melder mandag kveld om flere branner og branntilløp i søppelspann og konteinere.

Mandag bydde på sommerlige temperaturer og dermed også sommerlige aktiviteter som grilling. Dette førte til flere branner i søppelspann. Foto: Lars Idar Waage

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Senest klokken halv ti brenner det i en nedgravd søppelkonteiner ved Boresanden campingplass. 21.55 melder politiet at det var røyk fra en luke i konteineren, og at det ikke var fare for spredning.

Politi og brannvesen rykket også ut til en brann i et søppelspann på Sola mandag kveld.

Årsaken til flere branner og branntilløp mandag er at folk har kastet engangsgriller.

– Vær helt sikker på at den er slukket før den kastes. Den bør fylles med vann for å være sikker på at alle glør er slukket, melder brannvesenet.

I stedet for å fylle engangsgrillen med vann, kan man også fylle den med sand for å slukke den. Foto: Carina Johansen