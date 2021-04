Klepp går for en ny legevakt, der Hå skal dekke natta

Klepp gjorde som Hå og klubbet i kveld enstemmig opplegget for det som fra 1. september neste år kan bli en felles legevakt for nær 60.000 innbyggere, hvis også Time sier ja, slik det nå ligger an til.

Dagens legevakt her på Kleppe, som nå fungerer som koronalegevakt for Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, skal bestå. Det skal også legevakten 10 kilometer lenger sør, på Bekkeheien i Hå, etter det nye opplegget. Foto: Geir Sveen

Den nye avtalen - som etter mange runder - kommer opp til endelig politisk behandling i alle de tre kommunene, innebærer at døgnet deles mellom to legevakter; Bekkeheien i Hå og Kleppetunet på Kleppe.

– Saken har nå skiftet karakter, konstaterte en nestor i Klepp-politikken, Arne Madland (Frp), da avtalen onsdag kveld var i kommunens utvalg for helse og velferd.

- Spørsmålet er ikke om vi skal gjør det slik eller slik. Nå går vi for dette, var Madlands budskap før debatten hadde startet og mens utvalgsleder Torbjørn Hovland (KrF) bare klarerte habiliteten til medlemmene.

Håper Time blir med

Listen var med andre ord lagt for at politikerne går for opplegget, som innebærer at Klepp får beholde legevakt i egen kommune.

– Vi er virkelig på vei for å realisere en robust og god legevakt. Nå håper vi inderlig at Time blir med, sa Elin Anita Garpestad (KrF).

– Jæren vokser, det blir stadig flere innbyggere og da er det viktig å bygge en god legevakt, fortsatte Elin Barane Helland (H).

– Ja, dette viser at det er mulig å få til noe med Hå. Kommunalsjefen sa at vi skulle lage Norges beste legevakt. Det tror jeg vi får, jublet Arne Madland.

Før flere representanter rakk ut en varm invitasjon til Time om å bli med. De fleste trodde Time ville bli med, men Siv Oftedal (SV) fremmet et forslag om at saken måtte komme tilbake til Klepp, hvis Time takket nei. Men dette forslaget fikk bare SV sin stemme. Ellers stemte hele utvalget for den nye avtalen.

Dagens ordning

I dag driver Klepp legevakt sammen med Time fra lokaler ved sykehjemmet på Kleppe. Det er dit folk i de to kommunene må henvende seg hvis de blir syke på kveldstid og i helger. På natten overtar legevakten i Sandnes. Det er også Sandnes som svarer på alle telefoner på dagtid i ukene fra folk i Klepp og Time.

Fakta Legevaktene på Jæren Klepp og Time har nå felles legevakt på Kleppe, mens Sandnes overtar for kommunene om natten. Hå har egen legevakt med fast ansatte leger på Bekkeheien ved ambulansesentralen. Kravene i den nye akuttmedisinforskriften har gjort det nødvendig å etablere større faglige og tekniske miljø. Klepp, Time og Hå sonderte i fjor sommer muligheten for å etablere en felles legevakt for sine 60.000 innbyggere. Dette strandet fordi Hå nektet å oppgi sitt lokale på Bekkeheien. Da vedtok Time å utrede et samarbeid med Sandnes, da i en ny legevakt for 140.000 innbyggere. Men Klepp og Hå startet nye sonderinger, og det er deres forslag som nå kan bli vedtatt i alle tre kommuner. Les mer

Derfor ville rådmennene i de to kommunene - i en felles innstilling - at hele ordningen skulle overføres til Sandnes:

«Et fullt samarbeid med Sandnes vil vera den beste og mest framtidsretta løysinga med tanke på krav til kvalitet og kompetanse, rekruttering, vaktbelastning for fastlegar, organisering av tenesta og økonomisk berekraft», lød den faglige anbefalingen alt i 2017.

Hå fikk gjennomslag

Men Hå som har egen legevakt på Bekkeheien, kunne ikke være med på en slik løsning, og etter at Time hadde vedtatt å gå til Sandnes, vendte Hå seg til Klepp, og kom altså fram til en avtale som nå sikrer at det fortsatt blir legevakt på Jæren, da fra to kontorer. Hås utvalg for helse og sosialsaker gikk i sist uke enstemmig inn for avtalen, og alle som tok ordet benyttet anledningen til å rose styringsgruppen som hadde laget et opplegg som var helt etter ønskene fra Hå.

Dermed blir det ny runde også i Time. Både leder for helseutvalget Unni Sirevåg Lende(Krf) og ordfører Andreas Vollsund (H), sa tidligere til Aftenbladet at Time ikke kan komme utenom det nye samarbeidet, hvis det ble ja i både Klepp og Time. Men saken er ikke behandlet politisk.

Slik blir ny legevakt:

På dagtid på hverdager: Blir du syk da, mellom 08.00-15.15, er Kleppetunet i Klepp fast legevakt for alle samarbeidende kommuner. Det vil mest gjelde for personer uten fastlege i kommunene. Andre skal bruke det vanlige fastlegekontoret. Daglegevakten svarer legevakttelefonen for alle kommunene og rykker ut i legebil med lege og sykepleier om nødvendig. Det legges opp til en legebil med blålys på Kleppetunet.

På natt: Fra 23.00 til 08.00 overtar Bekkeheien i Hå for alle kommunene som blir med. Bekkeheien svarer på legevakttelefonen og det er hit alle som trenger legevakttjenester på natt må dra. Legebil vil rykke ut fra Bekkeheien med lege og sykepleier om nødvendig, men uten blålys. Bekkeheien huser nå ambulansesentralen for Jæren.

På kveld og på dag/kveld i helgene: Fra 15.15 til 23.00 på hverdager og fra 08.00 til 23.00 i helgene vil både Kleppetunet og Bekkeheien ha åpent. Hå og Klepp svarer da på legevakttelefonen for hver sin kommune.