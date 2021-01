Hva skjer med den slitne båten i Luravika?

«Sea Viking» ligger fortøyd til Veidekkes kai på Lura. Anders Minge

«Sea Viking» ligger for øyeblikket fortøyd til kaien på Lura – til naboers store bekymring og ergrelse. Eieren av båten forsikrer at båten er trygg for omgivelsene og snart skal opp på land.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette er bakgrunnen for saken: