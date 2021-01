Høie: – Ingenting kan erstatte en vanlig hverdag for barn og unge

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (t.v.), helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) under lørdagens pressekonferanse om koronatiltak. Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen frykter at de strenge koronatiltakene kan gi langvarige konsekvenser for barn og unge. De mener det viktigste er at mest mulig er som normalt.

