Buss blir billigere for flere - og flere kan reise på samme billett

Enkeltbilletter blir dyrere, men flere typer billetter forblir som i dag. Foto: Jan Inge Haga

Om knappe to uker blir månedskort og dagskort blir mye billigere, mens enkeltbillett for voksne stiger med to kroner. Nå kan man også reise to voksne og tre barn på enkeltbillett.