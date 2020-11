Demonstrerte mot ny abortlov i Polen: – Jeg er mildt sagt forbannet

Den nye abortloven i Polen som sier at alle graviditeter skal fullføres, selv når fosteret har for store skader til å leve, skaper raseri og fortvilelse også i Stavanger.

Initiativtaker Kasia Zabielska talte under demonstrasjonen i Byparken. Her sammen Siv Therese Hegerland Havik som oversatte appellen til norsk. Foto: Kristian Jacobsen

– Jeg er mildt sagt forbannet. Vi kan ikke akseptere det helvete som venter kvinner i Polen, sa Kasia Zabielska til de rundt 100 fremmøtte demonstrantene i Byparken søndag ettermiddag.

Hun er selv gravid i niende måned og skal snart føde sitt andre barn.

– Bare tanken på at noen skulle tvunget meg til å føde et alvorlig sykt barn som kom til å dø, gjør meg redd og fortvilet, sier hun.

22. oktober slo Polens grunnlovsdomstol fast at det er forbudt med abort som følge av skader på fosteret. Selv når fosteret har for store skader til å overleve, skal graviditeten fullføres. Leger som utfører abort på et ikke-levedyktig foster, blir stilt for retten.

Alle som kom på demonstrasjonen hadde registrert seg i forkant. Egne vakter sørget for at smittevernreglene ble overholdt. Foto: Kristian Jacobsen

– Det er galskap det som nå skjer i Polen og et stort tilbakesteg for kvinner sin rett til å bestemme over egen kropp, sier Barbara Slowik.

I hånden holder hun en plakat innrammet i en gullramme med påskriften «Girls just wanna have fundamental human rights»

Sammen med ektemannen og et vennepar har hun trosset det sure høstværet for å vise sin avsky mot det det nye lovforslaget.

– Det er viktig for oss å vise at vi støtter denne kampen selv om vi bor i Norge. Folk er overrasket. Polen var på god vei i riktig retning og vi hadde seriøst ikke trodd at de skulle gå til dette steget, sier hun.

Barbara Slowik fra Sandnes hadde tatt med seg ektemannen og et vennepar for å demonstrere mot den nye abortloven. Foto: Kristian Jacobsen

Forsvarlig smittevern

Smittereglene var godt ivaretatt under demonstrasjonen. Flere smittevakter sjekket at alle de fremmøtte hadde meldt seg på i forkant og passet på at antallet ikke oversteg 200. Flere brukte munnbind og de fleste holdt avstand.

Det nye lovforslaget innebærer i praksis at abort blir forbudt i Polen. Lovbestemmelsen som nå er underkjent, er grunnlaget for nesten alle aborter i landet, og har stått urørt siden den ble innført i 1993.

Abort vil fra nå kun være lov når kvinnens liv er i fare, og når graviditeten skyldes voldtekt eller andre ulovlige handlinger.

– Setter våre liv i fare

Polen har allerede en av de strengeste abortlovene i Europa. Landet har færre enn 2.000 lovlige aborter i året, men kvinnerettsgrupper anslår at rundt 200.000 kvinner får utført abort enten ulovlig eller i utlandet.

– Dette handler ikke om hvorvidt du er for eller imot abort, men det handler om at kvinner skal ha rett til å ha en stemme, sier Kasia Zabielska.

Ingen tvil om hva demonstrantene mente om den nye abortlover i Polen. Foto: Kristian Jacobsen

Hun ikke bare mektig provosert over den nye loven, men også av timingen.

– Dette kommer mitt under en pandemi når folk helst skal holde seg hjemme. Men unge folk vil ikke sitte å se på at dette skjer. De tar til gatene for å vise sin motstand. PiS setter folks liv i fare med et slikt forslag, sier Zabielska.

Det var det konservative og ultrakatolske regjeringspartiet PiS som tok abortloven til grunnlovsdomstolen er stort.

Ewelina Nowakowska Malek (t.v.) og Joanna Figas viste sin motstand mot den nye Foto: Kristian Jacobsen

Vil lette på innstrammingen

Det har vært daglige demonstrasjoner i Polen helt siden 22. oktober, flere av dem har endt i kraftige sammenstøt. Onsdag deltok over 400.000 mennesker i stort sett fredelige demonstrasjoner over hele Polen.

Fredag opplyste Polens president at han vil fremme et lovforslag som åpner for abort, dersom det er klart at fosteret ikke kan overleve etter fødselen.

Andrzej Duda vil dermed lette noe på den nye innstrammingen. Selv om han vil tillate abort dersom fosteret har svært alvorlige avvik, skriver Duda på sin nettside at retten til liv er absolutt.