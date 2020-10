Kona ville ta sitt eget liv: 37-åring dømt for mishandling

En 37 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 2 år og 3 måneders ubetinget fengsel for å ha mishandlet sin kone og deres barn i halvannet år. Foto: Jarle Aasland

Kort tid etter at kona og parets barn ble gjenforent med deres mann og far i Norge, startet den fysiske og psykiske volden. Nå dømmes 37-åringen for mishandling av hele familien.