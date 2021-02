Rogaland Venstre vil tillate søndagsåpne butikker og sterkøl og vin i butikk

Her er utvalgte vedtak fra fylkesårsmøtet i Venstre.

Venstre vil tillate salg av vin i butikk. Her et arkivbilde fra Vinmonopolet. Foto: Lise Åserud / NTB

Geir Søndeland Journalist

Tillate søndagsåpne butikker. Tillate salg av sterkøl og vin i butikk. Forsøk med borgerlønn i utvalgte kommuner. Belønne bønder som investerer i bedre dyrevelferd. Støtte opp om etableringen av flere folkehøgskoler. Omvendt voldsalarm må tas i bruk i større grad slik at ansvaret legges på voldsutøver fremfor offer. Belønne kommuner som tar vare på naturmangfold. Fjerne monopolsituasjonen som enkelte høyskoler og universiteter har på noen studier. Ureturnerbare papirløse må få arbeidstillatelse og rett til grunnleggende helsehjelp. Lovfeste at staten, kommuner og fylkeskommuner skal legge frem klimabudsjetter og -regnskap for alle sektorer.

Dette er blant vedtakene fra fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre. Fylkeslaget vedtok også å arbeide for nedtrapping av formuesskatten for å oppmuntre til norsk eierskap og beholde verdier i bedrifter, opplyser fylkesleder Kjartan Alexander Lunde (V).

Fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre. Foto: Lars Idar Waage

Frp: – Konkurransevridende

Rogaland Frp og Tom Henning Slethei (Frp) tok i helgen til orde for et bredt kompromiss på Stortinget for å skjerme arbeidende kapital for formuesskatt. Med arbeidende kapital forstås aksjer, driftsmidler som næringseiendom, med mer.

Rogaland Frp vil fjerne hele formuesskatten «siden den er konkurransevridende i disfavør norsk eierskap og arbeidsplasser, men nå er tiden inne for handling for å finne en nest beste løsning.»

Fylkeslaget påpeker at Norge skyver fra seg store verdier og etableringer ved at Norge er ett av få land som fortsatt har formuesskatt.

Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) fikk med seg fylkesårsmøte i Rogaland Frp på et forslag mot formuesskatt. Foto: Fredrik Refvem

Høyres landsmøte vedtok i fjor å fjerne formuesskatten. Erna Solberg (H) slo etterpå fast i Aftenposten at dette ikke lar seg gjennomføre, men at det er et mål å redusere formuesskatten. Rogaland Høyre vedtok på sitt fylkesårsmøte at det samlede skattetrykket ikke kan økes.

