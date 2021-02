Nesten halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering

Totalt 22 prosent av respondentene i en undersøkelse fra Forsvaret har opplevd seksuell trakassering. Problemet er mye større blant kvinner enn blant menn.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen hadde håpet ting hadde bedret seg mer siden 2018. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB-Kenneth Kandolf Haug, Tor Martin Kvernhaugen, Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Totalt har 46 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen, opplevd en form for seksuell trakassering minst en eller to ganger i løpet av det siste året. Blant menn er tallet 14 prosent.

Tallene viser en liten nedgang siden 2018, men nedgangen er minst blant yngre kvinner, der problemet var størst i utgangspunktet.

Forsvaret la mandag fram undersøkelsen, som er gjort av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Skuffet

– Jeg hadde håpet at omfanget av mobbing og seksuell trakassering skulle være lavere, selv om resultatene viser en liten nedgang siden 2018, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Det er også en svak nedgang i antallet som har opplevd mobbing i Forsvaret. Totalt er det 11 prosent som har opplevd dette. Mønsteret her er det samme: kvinner opplever mer mobbing enn menn, og yngre opplever mer enn eldre.

– Det gjenstår mye arbeid. Tallene er for høye, det sier seg selv, sier Kristoffersen.

Mener organiseringen kan være en fordel

Han mener imidlertid Forsvaret har en mulighet til å nå målet om null mobbing og trakassering, og at Forsvarets hierarkiske, mannsdominerte organisering med høy avdelingslojalitet ikke trenger å være et problem.

– Jeg vil snu på det. Nettopp det at vi er en militær organisasjon, kan bidra til at vi når nullvisjonen. Det er ikke tvil om hvem som er ansvarlig, fra lagfører til forsvarssjefen selv, sier Kristoffersen.

Han kaller rapporten et tiltak i seg selv og sier Forsvaret må legge til rette for at folk rapporterer trakassering og mobbing.