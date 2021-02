Tom Tvedt er engasjert som daglig leiar i Kalberg utvikling AS, eit selskap som jobbar for å få datasenter, batterifabrikkar og annen kraftkrevjande industri i grenselandet mellom Klepp og Time. Men nå vil fylkesrådmannen gå for ein halv plan, at det bare kjem nye næringsareal her ved trafostasjonen til Statnett og at planen vert kutta med 1073 dekar. Pål Christensen