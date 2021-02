31-åring dømt for beføling på utested

En mann på 31 år er funnet skyldig i både tingretten og lagmannsretten. Fredrik Refvem

Tiltalte nektet for at han hadde befølt kvinnen, men rettens flertall var ikke i tvil om at han hadde gjort det.

