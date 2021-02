Foreslår Eigersund-ordfører som nestleder i Rogaland Ap

Valgkomiteen i Rogaland Arbeiderparti kom torsdag med sin innstilling til nytt styre.

Innstillingen er enstemmig, og legges fram for årsmøtet 13. mars.

Tom Kalsås og Siv Len Strandskog slutter i styret, men fortsetter med andre sentrale verv i partiet, opplyser Rogaland Arbeiderparti i en pressemelding.

Valgkomiteen har innstilt Eigersund-ordfører Odd Stangeland som nestleder. Om Stangeland skriver valgkomiteen:

«Han er en synlig og aktiv ressurs som har løftet viktige problemstillinger, og vært en samlende person både lokalt og regionalt. Han er opptatt av samarbeid og lagbygging, som er avgjørende når et fylke skal stå samlet.»

Astrid Reiestad Førli er innstilt som ny leder i kvinnenettverket. Flørli er gruppeleder i Gjesdal Arbeiderparti.

«Hun har i flere år hatt sentrale politiske verv i Gjesdal, og vært sentral i kvinnenettverket i Rogaland. Hun har et ekstra stort engasjement for kvinnepolitikk og likestilling. Vi har tro på at hun vil lede kvinnenettverket på en fremoverlent og samlende måte», skriver valgkomiteen.

Mads Drange fra Suldal får fornyet tillit som styremedlem.

Dette er personene valgkomiteen innstiller til nytt styre:

Leder: Torstein Tvedt Solberg, Stavanger (valgt til 2022)

Nestleder: Marianne Hirzel, Haugesund (valgt til 2022)

Nestleder: Odd Stangeland, Eigersund (velges for 2 år)

Leder kvinnenettverket: Astrid Reiestad Førli, Gjesdal (velges for 2 år)

Medlemsansvarlig: Tone Elin Berge, Hå, (valgt til 2022)

Styremedlem: Mads Drange, Suldal, (velges for 2 år)

Styremedlem: Tove Elise Madland, Vindafjord (valgt til 2022)

1. vara Hamza Ali (Sola)

2. vara Tilde Broch Østborg (Stavanger)

3. vara Faruk Brahimi (Sandnes)

4. vara Svanhild Irene Lygre Andersen (Karmøy)

5. vara Bernhard Brunes (Time)

Alle varamedlemmene velges for ett år.

