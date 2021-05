Bare to av fire kommuner betaler for driften av Dalane folkemuseum

Styret består av politikere fra fire kommuner, museet forvalter kulturarven fra hele Dalane, snart skal museet drifte et vitenmuseum i Sokndal. Hvordan kan det da ha seg at bare to av Dalane-kommunene bidrar til driften?

Dalane folkemuseum på Slettebø. Det store anlegget tilhører Dalane folkemuseum. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Neste sommer åpner det som Dalane folkemuseum kaller det største kulturløftet gjennom tidene i regionen. I den forbindelse har det plutselig gått opp for politikere og andre i Eigersund at Dalane folkemuseum ikke er et økonomisk fellesprosjekt i de fire Dalane-kommunene. Museet har i alle år fått driftsmidler fra Eigersund. I det siste har også Sokndal kommet på banen, men som museet selv skriver: «I dag er det kun Eigersund og Sokndal kommune som bidrar til drift av Dalane Folkemuseum /Jøssingfjord Vitenmuseum.»

Disse opplysningene er nye for mange. Aftenbladet tok en liten ringerunde og spurte: Hvem eier Dalane folkemuseum? Svaret var stort sett det samme. Dalane folkemuseum eies av de fire Dalane-kommunene. Men svaret er feil. Museet eier seg selv. I 1998 gikk det fra å være en forening til å bli en stiftelse, men det er altså kun Eigersund, og nå Sokndal, som bidrar til driften.

Nå reises et vitenmuseum i Jøssingfjord til 110 millioner kroner. Det blir en avdeling av Dalane Folkemuseum. Museet kaller seg et regionmuseet for Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. Så hvordan kan det ha seg at det bare er to kommuner som betaler for driften?

Dalane Folkemuseum styres av folkevalgte fra hver av de fire Dalane-kommunene. Lederen er fra Lund. Museet har siden etableringen i 1910 samlet inn gjenstander, foto og arkiv fra hele regionen. Museets samlinger teller i dag 45 000 gjenstander, 107 000 foto og 40 bygninger som representerer hele regionen. Dalane Folkemuseum forvalter kulturarv fra samtlige deler av Dalane.

En politiker i Eigersund sa det slik: Satt på spissen kan vi si at politikere i styret fra Lund og Bjerkreim forvalter skattepenger fra Eigersund og Sokndal uten at kommunene deres bidrar selv.

Hvor mye dreier det seg om i fremtidige budsjetter?

2 450 000 kroner fra Eigersund og 650 000 kroner fra Sokndal.

Nå ber Dalane folkemuseum om at Lund og Bjerkreim deltar i spleisen med 150 000 kroner hver. For at kulturdepartementet og fylkeskommunen skal bli med på lasset med avgjørende millioner, må alle de fire kommunene yte sin skjerv.

Husene under Helleren i Jøssingfjord driftes av Dalane folkemuseum. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Alle bør med

Solveig Ege Tengesdal (KrF) er Eigersund kommunes representant i styret for museet.

– Det er folkevalgte fra de fire kommunene som styrer Dalane folkemuseum, er det ikke da naturlig at utgiftene blir delt, etter en eller annen nøkkel, på fire?

– Det er ingen fremmed tanke. Den er mer aktuell nå når stat og fylkeskommune krever at alle er med. Tiden er nok inne for at vi må se på en modell for interkommunalt samarbeid om museet, sier Ege Tengesdal.

Hun legger til at det ikke har vært unaturlig for Eigersund å stille opp som vertskommune, og nå for Sokndal der vitenmuseet etableres.

– Denne etableringen har stor betydning for hele regionen. En forutsigbar finansieringsmodell vil være svært avgjørende å få på plass.

Styreleder

Borgny Eik (V) er styreleder i museet og representerer Lund kommune. Hun forteller at prosjektlederen for vitenmuseet opprinnelig var ansatt i Sokndal kommune, men at Dalane folkemuseum overtok arbeidsgiveransvaret. Dermed ble det naturlig at Sokndal også ga økonomisk støtte, slik Eigersund har gjort det i årevis.

– Det er naturlig at de fire kommunene kommer mer på banen, men de er så forskjellige. Lund har sitt eget bygdemuseum og i Bjerkreim har de også sin egen ordning.

– Er det en idé å tilby Lund bygdemuseum plass i Dalane folkemuseum?

– Kanskje på sikt, men ikke i dag. Museet i Lund er unik og har sin spesielle historie, sier hun.

Slik blir Jøssingfjord Vitenmuseum når det åpner dørene sommeren 2022. Det største kulturløftet i Dalane skal driftens av Dalane folkemuseum. Foto: Dalane Folkemuseum