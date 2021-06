Politiker måtte kjøre fotgjenger til legevakt midt i befaringen for det farlige 1900-krysset på Bryne

Det skulle ikke bli gangfelt her, men politikerne i Time fant løsningen på direkten, etter en befaring som ble mer uoversiktlig og dramatisk enn noen hadde sett for seg på forhånd.

Her er planleggingsleder for Nord-Jæren i Rogaland fylkeskommune, Margrethe Skimmeland Grinde og leder for lokal utvikling i Time, Ole Jørgen Alstadsæter på vei til befaring for 1900-krysset. Like etter blir befaringen avbrutt av at en fotgjenger går i asfalten på sykkelstien like ved. Foto: Geir Sveen

Planen lå klar i detalj, helt til dagens møte i lokal utvikling.

Den nye rundkjøringen i det kjente og merkelige 1900-krysset på Bryne skulle bygges uten gangfelt. Fylkeskommune anbefaler nemlig ikke å etablere nye gangfelt i soner som her, med 60 kilometers fartsgrense.

Dette til tross for at krysset, midt i en sving øst for Bryne, har mer trafikk enn hele Ryfylketunnelen med fire felt. Veien inn til Bryne sentrum har en årsdøgnstrafikk på 9100 biler. Til sammenligning hadde den nye Ryfylketunnelen i fjor 7000 biler per døgn – uten bompenger.

Slik var planen for det nye 1900-krysset, en av de store venteplassene for jær-trafikken. Bare inn til Bryne, til venstre, kjører 9100 biler i døgnet. Nå kan det likevel komme gangfelt over Garborgsvegen, inn til høyre. Foto: Rogaland fylkeskommune

I tillegg er plassen et viktig krysningspunkt for sykkel- og turveien «Frøylandsvatnet rundt» og for alle myke trafikanter som tar den indre veien til Bryne fra Kvernaland, Njåskogen og Lye.

Avviste sterkt ønske

I høringen kom det et sterkt ønske om gangfelt i det aktuelle krysset, både fra en av dem som tidligere ble påkjørt og fra en grunneier som så behovet daglig for en trygg krysning.

Men veiplanleggeren vendte tommelen ned.

– Vi tror ikke det er nok gående her til at gangfelt er hensiktsmessig for trafikkavvikling og fremkommelighet, var beskjeden. Og det ble vist til de nasjonale kriteriene for gangfelt, som altså sier at gangfelt ikke anbefales i soner med 60 kilometers fartsgrense.

Time tok ned ballen

– Så om det skal være gangfelt her, må fartsgrensen i så fall settes ned, uttalte planleggingslederen, Margrethe Skimmeland Grinde, da Aftenbladet skrev om saken lørdag.

Dermed la hun også opp en drømmepasning som lokal utvikling tok ned på sparket på sitt møte i dag (torsdag).

Utvalget dro riktig nok først på befaring til 1900-krysset. Den ga mange en aha-opplevelse. Både lokalkjente politikere og representanter fra fylkeskommunen viste at de var i stort villrede om hvordan de skulle krysse veien, om det var de som kunne gå over eller om det var bilene som skulle stoppe.

Befaringen

Da de fleste hadde kommet, ble det ropt etter førstehjelpsutstyr. En fotgjenger med hund lå blødende på den andre siden av veien. Ingen bil var involvert. Men hun hadde kommet ut for kanten på gangstien og blødde fra hodet. Høyres Kjetil Eide og Pål Undheim sørget for bandasje, og Undheim droppet befaringen for å kjøre fotgjengeren til legevakt. Like etter behandlet politikerne en sak som skulle bedre trafikksikkerheten i krysset.

– Dette krysset har lenge vært et mareritt. Nå ønsker vi å være tydelig på at vi vil ha gangfelt for trafikksikkerheten, sa Maren Vardøy Lie (Ap).

Hun la fram et enstemmig fellesforslag om at Time godkjenner detaljreguleringen mot at det kommer gangfelt.

– Sterkere signal kan vi vel ikke gi til fylkeskommunen som her ønsker nettopp å bedre trafikksikkerheten i et uoversiktlig trafikkbilde, fortsatte utvalgsleder Ola Jørgen Alstadsæter (H).

Allerede i neste uke vil fylkeskommunen starte trafikktellinger. De må vise 20 syklister/fotgjengere i timen for at regelverket kan tillate gangfelt.

– Når det kommer slike konkrete tall, blir jeg redd. Hva om det bare kommer 19 passeringer? Skal vi da ikke gjøre noe, poengterte Kjell Olav Stangeland (Ap).

– Nå må mange bare gå tur her, så blir dette løst, oppfordret Kjetil Eide (H).

Bygges neste år

Målet er at 1900-krysset bygges neste år og ferdigstilles i løpet av 2023.

Det hører med at utvalget ikke bare nøyer seg med 1900 krysset. De vil også ha gangfelt på den nye rundkjøringen som kommer litt lenger nord, i dagens kryss mellom Kvernelandsvegen og veien opp til Lye/Ålgård. Også det prosjektet kan løses ved å sette ned fartsgrensen til 50.

I tillegg skal det komme nytt venstresvingefelt på krysset inn til Lyefjell. Samlet pris er 28,4 millioner kroner for tiltakene som kommer i tre kryss der det har vært 12 bilulykker er de siste 20 årene registret i de tre kryssene. I tillegg kommer mange påkjørsler bakfra og ulykker som aldri blir registrert.