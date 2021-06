Nationen: Regjeringen og Frp enige om jordbruks­oppgjøret

Etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og Frp er det nå klart at tilbudet i årets jordbruksoppgjøret ikke blir endret på Stortinget, melder Nationen.

NTB

– Vi har sikret oss støtte fra Frp. Det er nå flertall for tilbudet sånn som det ligger. I det store og hele blir det ingen endringer, sier Guro Angell Gimse (H), som er saksordfører for jordbruksoppgjøret i næringskomiteen på Stortinget til avisa.

Regjeringen sende statens tilbud omtrent uforandret til Stortinget etter bruddet i jordbruksoppgjøret. I motsetning til i 2014 og 2017 vil flertallet på Stortinget ikke gjøre noen endringer i verken ramme eller innretning i år.

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag lå på over to milliarder kroner. Sistnevnte brøt forhandlingene med staten allerede 6. mai. I dagene etterpå var det store demonstrasjoner fra norske bønder, blant annet et stort traktoropptog foran Stortinget.

Årets jordbruksoppgjør avgjøres av Stortinget fordi partene ikke greide å bli enige innen fristen. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har ikke flertall i Stortinget, men pleier å søke støtte hos Fremskrittspartiet, som altså nå har støttet regjeringen.