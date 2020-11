Gavedryss til Frelsesarmeen

Stavanger Rotary Klubb overrasket Frelsesarmeen med seks store sekker fylt med julegaver. Nå oppfordrer de flere til å gi.

En glad giver, president i Stavanger Rotary Klubb, Peter Meyer og en like glad mottaker av presanger til trengende barn, Nina Lind, ved gavehaugen. Meyers barnebarn, Sylvester, synes det er kjekt at alle barn får presanger på julaften. Foto: Stavanger Rotary Klubb

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi vet at det er nød i byen, og at det er familier, barn og voksne, som gruer seg til julen, fordi utenforskap blir så veldig tydelig i denne tiden. Pandemien har nok ikke gjort situasjonen lettere for dem som først har det vanskelig, sier Peter Meyer, president i Stavanger Rotary Klubb.

De siste ukene har klubbens medlemmer samlet inn gaver til barn og unge i vanskeligstilte familier.

Oppfordrer flere til å gi

Tirsdag denne uken overrasket de Frelsesarmeen med resultatet. Seks store sekker fylt med små og store gaver til barn og unge i alle aldersgrupper.

Gavene skal deles ut 16. og 17. desember.

– Dette var en veldig kjekk overraskelse som vi setter stor pris på. Det var midt i blinken med gaver også til ungdommer. Det er en aldersgruppe vi ikke alltid får like mye til, sier Nina Lind, innsamlingsleder i Frelsesarmeen i Stavanger.

– De har også tilbudt seg å være grytevakt og det setter vi stor pris på, legger hun til.

Behovet er stort

Frelsesarmeen merker at behovet er stort.

– Julen vil bli en vanskelig periode for svært mange, vi har allerede registrert et stort behov for bidrag til både mat og presanger. Det er en annen type mottakere i år og vi ser at mange sliter fordi de har mistet jobben. Behovet er stort, sier Lind.

Stavanger Rotary Klubb håper flere vil gjøre som dem og samle inn gaver til vanskeligstilte.

– Selv om vi har samlet inn mange gaver, vil det nok dessverre ikke være nok. Vi utfordrer alle, enkeltpersoner og organisasjonen, til å bidra med presanger, sier Meyer.

Stavanger Rotary Klubb har tradisjon for å støtte en rekke humanitære prosjekter. Lokalt har klubbens medlemmer engasjert seg i en rekke prosjekter, blant annet undervisning på Johannes læringssenter for fremmedspråklige. I år ønsker klubben altså å slå et slag for Frelsesarmeen.