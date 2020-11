En ny versjon av passet: Her er de nye ID-kortene

Politiet lanserer en ny versjon av det norske passet. Men du trenger ikke søke om nytt pass hvis det du har ikke har gått ut på dato.

Slik ser den nye versjonen av det norske passet ut. Foto: Politiet

Elisabeth Risa Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra og med i dag mandag kan norske statsborgere søke om nasjonalt ID-kort.

Det melder politiets nettpatrulje - Sør-Vest på sine facebooksider.

Det var politimester Hans Vik som var først i køen på Sandnes politistasjon da politiet i dag åpnet for utstedelse av de nye ID-kortene, skriver nettpatruljen som opplyser at politimesteren hadde da booket time gjennom politiets nettsider, på samme måte som når en skal søke om nytt pass.

De nye ID-kortene er gyldig i fem år. Politiet oppfordrer publikum til å sjekke ledige timer på våre nettsider allerede nå for å unngå lang ventetid når du endelig kan reise igjen

ID-kortet er like sikkert som et pass, og kan brukes som legitimasjon. Dersom en velger å skaffe seg et ID-kort med reiserett kan dette også brukes som reisedokument innenfor EØS-landene og i Sveits. Målet med ID-kort er å bidra til forebygging av ID-misbruk og annen alvorlig kriminalitet som for eksempel arbeidslivskriminalitet og terror.

Fakta Fakta om den nye versjonen av passet Passet du har i dag er gyldig til utløpsdato. Du trenger derfor ikke å søke om nytt pass før ditt gamle utløper.

Den nye versjonen av passet har flere sikkerhetselementer og nytt design. Det er Neue Design Studio som har designet passene.

Politiet har de siste årene iverksatt flere tiltak for å styrke sikkerheten rundt utstedelsesprosessen:

Det er etablert 79 pass og ID-kontorer tilpasset nye sikkerhetskrav

Nye biometrikiosker og andre verktøy for ID-kontroll og saksbehandling er tatt i bruk

Automatisk sammenligning av biometriske data

Økt kompetanse innen ID-kontroll Kilde: politiet Les mer