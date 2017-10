Sør-Vest politidistrikt Stavanger melder at de har søkt etter mistenkte uten hell natt til onsdag, etter at noen har knust ruter i to biler og brutt seg inn.

I 7-tiden onsdag morgen melder politiet at det er kommet inn enda flere meldinger om bilinnbrudd i området Eiganes/Kampen natt til onsdag, og at de driver på med åstedsundersøkelser i morgentimene.