Fylkespolitikarane går inn for eit prøveprosjekt der vidaregåande skular på Nord-Jæren skal forskyve skuledagen med eit par timar.

– Vi ønsker å sjå om elevane presterer betre dersom dei får ei anna rytme, sa fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) til Aftenbladet tysdag.

Ho viste til forskning gjennomført av Uni Research Helse og Forskingsinstituttet som konkluderte med at elevar som la seg tidleg, gjorde det betre på skulen enn elevar som fekk lite søvn.

Nå vil de teste skolestart klokken 10 på videregående skoler

– Jetlag etter helga

Hjernen bak desse funna, søvnforskar Mari Hysing, meiner det er positivt at fylkeskommunen tar ungdommens søvnproblem på alvor.

– Kor vidt løysninga er å legge seg tidligare eller å stå opp seinare, er ikkje så enkelt å svare på. Men eg trur vi må tenke litt i begge endar. Det er nok ikkje så dumt å sjå på ordningar med seinare skulestart slik at ungdommane får tilstrekkeleg moglegheit til å sove. Samtidig bør ein unngå ei ordning der ungdommane får ei heilt anna døgnrytme enn resten av samfunnet, seier ho.

Stadig flere av oss sliter med nattesøvnen

Fylkestinget vedtok tysdag at dei vil teste seinare skulestart, men korleis dei vil gjere det er framleis ikkje bestemt. No er det opp til administrasjonen å utarbeide eit forslag som politikarane kan ta stilling til i vår. Kva skular og kor mange skular er ikkje bestemt. Heller ikkje kor mange timar skuledagen blir flytta.

– Eg håper det følgjer med forskning når dei først skal teste dette. Og at ein også ser på effekten på skoleprestasjon. Spørsmålet er om ungdommane søv meir eller forskyv døgnet, seier Hysing.

Ingvild West Saxvig, postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno), har forska på effekten av å forskyve skuledagen éin dag i veka. To skular blei samanlikna, der den eine starta ein time seinare kvar mandag.

Forskarane fann at elevane som starta seinare også sov ein time lenger. Dei hadde dessutan betre reaksjonsevne på mandagar, då dei starta seint, enn fredagar, då dei starta tidleg.

– Ein del har jetlag etter helgene. Vi har tenkt at mandag gjerne kan bygge bru til resten av veka.

Dette var ein ganske liten studie, og ifølgje Saxvig er det heller ikkje gjort så mykje forskning på seinare skulestart i Norge. I andre land, mellom anna USA er det derimot forska ein god del på dette.

– Internasjonale studier gir eit ganske eintydig bilete av at seinare skulestart gir tilsvarande meir søvn. Studiene viser også at skulefråværet minkar. Men det er ikkje nødvendigvis så enkelt å overføre forskning frå eitt land til eit anna.

Ho meiner det også er mykje anna skulane kan gjere, som å slutte å gi seine innleveringsfristar og å sørge for godt opplyste klasserom.

Får alt for lite søvn

– Slik det er no, er det veldig mange ungdommar som ikkje får tilstrekkeleg søvn. Ein del vidaregåande-elevar har lang skuleveg og må stå opp enda tidlegare på grunn av dette, seier Mari Hysing ved Uni Research Helse.

Forskarane meiner ungdommar bør ha mellom 8,5 og ni timar søvn. Står ein opp klokka 6, må ein dermed sove før klokka bikkar 22. Sidan ungdommar ofte ligg vakne ei stund før dei klarer å sovne, bør leggetida vere enda tidlegare.

– Her er det ikkje berre skulen som må ta tak. Mange har fritidsaktivitetar og treningstider som varer til seint på kvelden, og så set skulane ofte innleveringsfristar til midnatt.

Uni Research Helse gjennomførte ei undersøking blant 8000 ungdommar på vidaregåande skular. Dei fann samanheng mellom lite søvn og låge skulekarakterar. Karakterane blei gradvis svakare jo seinare leggetida var.

NHO er kritisk

I diskusjonen om seinare skulestart, er det fleire som er svært kritisk. Regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, meiner det handlar om å etablere gode vaner og haldningar.

– Det er noko viktig i å lære å stå opp tidleg for å jobbe. Elevane skal ut i lære og jobb, så eg trur dette er feil veg å gå. Eg forstår veldig godt at ein er nøydd å gjere noko for å minske fråfallet, men eg trur ikkje dette er vegen å gå. Ein må heller stille krav, sa han til Aftenbladet tysdag.

Også Utdanningsforbundet meiner det er feil veg å gå.

– Dette grip inn i lærarane og elevane sitt privatliv. Nokon må undervise til klokka 17 og ikkje alle har ein situasjon der dette er uproblematisk, sa Gunn Reidun Tednes-Aaserød, leiar i Utdanningsforbundet i Rogaland.