SpareBank 1 Gruppen og DNB med avtale om forsikringsfusjon

Dette opplyser Sparebank1 SR-bank i en presemelding mandag morgen.

Det heter videre:

«Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innen risikoforsikring til privat- og SMB-markedet.

Som et ledd i transaksjonen vil de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsselskapet) og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, bli overført til det nye selskapet.

SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB ASA 35 prosent i det nye selskapet. DNB har i tillegg sikret en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

I transaksjonen er det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 milliarder kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter som overføres fra de respektive livselskapene til det nye selskapet. Tilsvarende verdi legges til grunn når DNB skal øke sin eierandel fra 20 til 35 prosent. Kjøpesummen for 15 prosent av aksjene vil derfor være 2,96 milliarder kroner.

Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930.000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør. For øvrig vil SpareBank 1-bankene distribuere forsikringene under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren til DNB.

Sammen med DNB vil SpareBank 1 nå styrke distribusjonen av forsikring gjennom bankene. Det nye selskapet vil få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere ut i markedet med nye produkter til kundene.

Partene vil om kort tid sette ned et interimstyre som vil utpeke leder for det nye selskapet. Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.»