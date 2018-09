Mange trosset været for å reise gratis med toget

Til tross for dårlig vær var det nesten fulle tog på Jærbanen, og mange benyttet anledningen til å reise gratis på miljøsøndagen. Venstrepolitiker Per A. Thorbjørnsen mener det er helt nødvendig med rushtidsavgift for å få flere til å velge vekk bilen i hverdagen.