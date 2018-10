– Tunnel mellom Espedal og Frafjord bør skrinlegges

Ny tunnel mellom Espedal og Frafjord er beregnet å koste over én milliard kroner. Men med et antatt trafikkgrunnlag på bare 300 til 500 ÅDT (årsdøgnstrafikk), er prosjektet ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

«I hvilket omfang en tunnelforbindelse mellom Espedal og Frafjord vil bidra til økt turisme er svært vanskelig å anslå. Det samme gjelder konsekvensen om hvorvidt en tunnel vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner», heter det i saksframlegget til politikerne i samferdselsutvalget.

Fylkesrådmann Trond Nerdal ber politikerne derfor skrinlegge hele prosjektet. Bompenger er uaktuelt fordi trafikkgrunnlaget er for lite. Et eventuelt bidrag fra Forsand kommune på 20 millioner kroner årlig over 20 år monner heller ikke. Det vil i beste fall gi et bidrag på 327 millioner kroner totalt, og binde 726 millioner fylkeskommunale kroner. I tillegg vil Rogaland fylkeskommune bære all økonomisk risiko.

«Det vil gå på bekostning av andre prosjekt som vurderes å gi større uttelling med hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet eller det å knytte sammen viktige deler av fylket», heter det i saksframlegget.