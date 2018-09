Nær 9000 cruiseturister torsdag

To av skipene kommer tidlig, mens det tredje kommer klokken 13.00 og blir liggende til utpå kvelden. Turistinnrykket blir dermed godt fordelt i løpet av en lang dag. Alle de tre skipene kommer for siste gang i år.

I 07-tiden kommer «Independence of the Seas» fra Skjolden med nesten halvparten av torsdagens cruisegjester i Stavanger. Skipet er stort. Det er på 154.407 bruttotonn, er 339 meter langt og kan ta nær 5000 passasjerer om alle ekstra madrasser tas i bruk.

Det ti år gamle skipet var så sent som i vår på et langt verkstedopphold for å oppgraderes, blant annet for å bedre miljøavtrykket. «Independence of the Seas» forlater Stavanger klokken 16.00 og seiler til Southampton. Der begynner hun et nytt cruise til Kanariøyene.

Det spanskdrevne skipet «Zenith» skal også etter hvert til Kanariøyene. Torsdag kommer hun fra Bergen klokken 08.00 og blir liggende til hun elleve timer senere drar til Rostock for å begynne et nytt cruise retning Middelhavet.

«Zenith» er på 47.255 bruttotonn, er 208 meter langt og har nok med rundt 1800 passasjerer. Noen busslaster av disse drar vanligvis av sted for å bestige Preikestolen til fots.

Til Preikestolen skal nok også noen av passasjerene fra «Costa Mediterranea», som kommer på ettermiddags- og kveldsbesøk. Dermed møter de spreke cruisegjestene på vei opp, spanjolene som er på vei ned. «Costa Mediterranea» er på 85.700 bruttotonn, er 292 meter langt og har en passasjerkapasitet på snaut 2700.

Torsdag kommer hun fra Geiranger og seiler videre til kontinentet klokken 22.00. I vinter seiler hun cruise ut fra Dubai, men hun er tilbake i Stavanger i mai.

Fredag kommer ukens siste cruiseskip, som er så vidt litt større en Costaskipet. Helgen blir uten cruiseskip i Vågen.