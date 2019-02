Wedler: Ville gjøre noe godt for byen

«Jeg startet opp restaurant fordi jeg ville skape arbeidsplasser i sentrum og tilføre sentrum noe positivt. Som Aftenbladet har dokumentert inngående, er det bare tapere i konkurs. Min drøm om å skape nytt liv på Sølvbergtorget ble til et personlig mareritt hvor dagene ikke hadde mange nok timer til å få gjort alt som måtte gjøres og som følge av dette gjorde jeg mange feil.

Regnskapsføreren sluttet et par måneder før konkursen, fordi selskapet ikke hadde råd til å betale de. Uten regnskapsfører mistet restauranten datasystemene for å utarbeider lønnslipper og rapportere til det offentlige. Det var ikke nok tid til å ordne dette før etter driften var nedlagt.

Når inntektene svikter er det mange tøffe valg som må tas. Jeg valgte for eksempel å utbetale lønn, vel vitende om at jeg kom til å bli personlig ansvarlig for skattetrekket på den utbetalte lønnen.

Tilbake sitter jeg med et tap i millionklassen, tidligere ansatte som er frustrert og lei seg, leverandører som har tapt penger, stor belastning for partiet og spesielt tre tenåringsjenter som må takle at sin far har mislykkes i det som er blitt en svært offentlig konkurs.

Jeg ønsker de ansatte lykke til videre og takker de for den innsatsen de gjorde for å få restauranten til, og beklager overfor dem at jeg mislyktes. Jeg beklager overfor alle leverandørene som har tapt penger i konkursen, og jeg beklager overfor partiet for den negative belastningen partiet får som følge av dette. Jeg er også lei meg for den belastningen dette har på min familie og mine venner.

Som Aftenbladet kjenner til, er jeg for tiden sykemeldt. Jeg vil ikke ta noen valg om fremtiden i sykemeldingsperioden.»

Dette innlegget fra Christian Wedler er hans svar på en rekke spørsmål Aftenbladet sendte ham i forrige uke, i tillegg til fire spørsmål som ble sendt etter skiftesamlingen for Stavanger Kamelutleie AS i Jæren tingrett fredag. Før publisering av artikkelen om de ansatte i den konkursrammede restauranten lørdag, ble Wedler spurt om han hadde ytterligere kommentarer. Da var tilbakemeldingen at svaret som allerede var publisert var ment som svar på begge artiklene.

