– Dette bør bli den nye KrF-lederen, hvis Hareide taper

Det mener leder i Eigersund KrF, Kenneth Pedersen.

– Hvis Hareide taper, ønsker jeg Kjell Ingolf Ropstad som ny partileder, sier Pedersen til Aftenbladet.

Må gå hvis han taper

Han ser ikke for seg at Hareide kan være leder i fortsettelsen, hvis han taper voteringen i det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen 2. november.

Derfor vil han heller ha 33-åringen fra Aust-Agder som ny leder. Ropstad er i dag den ene av to nestledere i partiet. Den andre er Olaug Bollestad fra Gjesdal.

Både Ropstad og Bollestad ønsker å gå inn i dagens regjering og dermed samarbeide med Høyre, Frp og Venstre.

– Hareide er en god mann og har gode verdier, selv om jeg er uenig i hans retningsvalg. Men jeg kan vanskelig se for meg at han kan fortsette som leder, hvis partiet velger en annen retning, sier Pedersen.

Det samme har flere andre i partiet gitt uttrykk for, deriblant Finnøy-ordfører Henrik Halleland.

Arnt Olav Klippenberg

Tror på seier for Høyre-siden

Lederen i Eigersund KrF tror det ekstraordinære årsmøtet i Rogaland KrF lørdag kommer til å ende med flertall for å samarbeide med høyresiden. Men han tror det blir jevnt.

– Jeg tror det er flest medlemmer i lokallagene i Rogaland som vil beholde den sittende regjering og ikke ønsker å fjerne Erna Solberg som statsminister, sier han.

Pedersen tar også et annet regjeringsparti i forsvar.

– Jeg har vondt for å svelge at Frp skal være den store, stygge ulven. Jeg synes Frp får mye ufortjent kritikk. De gjør mye bra, mener han.

Full støtte til Hareide

I Haugesund KrF er holdningen til Knut Arild Hareide helt annerledes.

– Hareide må ikke gå av som leder, uansett. Han er vår valgte leder, og jeg skjønner ikke hvorfor noen trenger å si at han ikke kan lede partiet, når han selv har sagt at han kan være leder uansett utfall. De kan ikke tenke mye på partiets ve og vel, sier lokallagsleder Tom Landås til Aftenbladet.

– Det viktigste er de politiske valgene, ikke den enkelte politiker. Hareide blottlegger nå hva som er viktigst i politikken for tiden, og gjør seg selv sårbar. Det står det respekt av. Det viktigste er å få en politikk som gjør folk mer lykkelige og fornøyde, en politikk for de som trenger det mest, sier Landås.

Lokallagsleder Magne Audun Kloster i Hjelmeland er på samme linje:

– Hareide må ikke gå av, selv om landsmøtet vender seg mot ham. Dette er ikke et formannsvalg, det er et valg av retning, sier Kloster til Aftenbladet.

– Hareide-exit? Ville vært forferdelig

Lund KrF-leder Gro Helleland, som selv støtter Hareide i synet på KrFs veivalg, svarer slik på spørsmål om Hareide må trekke seg dersom landsmøtet i KrF 2. november vender seg mot lederens råd.

– Det er så spennende. Jeg vet ikke. Det ville i så fall vært forferdelig. Helt grusomt. Da ville KrF ende opp som et annet parti. Vi er et sentrumsparti, og det er så synd hvis vi ikke kan forbli et sentrumsparti, sier Helleland.

Hun synes det er «fælt» at KrF tilsynelatende nå må ta plass i en blokk til høyre eller venstre i norsk politikk.

– Jeg er ei sentrumsdame. Vi er i sentrum i alt. Det er derfor vi er KrF-ere. Derfor gjør det vondt langt inn i margen at vi nå må velge side, sier Helleland.

Øystein Stjern, nestleder i Randaberg KrF og gruppeleder for KrF i kommunestyret, bekrefter at lokallaget i et møte mandag kveld diskuterte hvorvidt Hareide kunne bli sittende, dersom landsmøtet vender seg mot ham.

– Det var et element, ja, men ingen konkluderte. Det var vel ingen tema vi ikke diskuterte, sier Stjern.

– Det må han kjenne på selv

- Kan Hareide fortsette hvis landsmøtet ikke kjøper rådet og går motsatt vei?

- Det må han kjenne på selv, men det er uheldig at han går ut mot de to nestlederne i denne saken, sier KrF-medlem Johannes Olsen, som representerer KrF/Frie Borgerlige i formannskap og kommunestyre på Kvitsøy.

– Og så synes jeg det er uheldig at denne prosessen har blitt ført på denne måten. Vi kan risikere et regjeringsskifte midt i en stortingsperiode uten at politiske saker er avgjørende. Det synes jeg ikke er riktig av KrF å gjøre, sier Olsen.