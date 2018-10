Sørbø Trelast solgt til Byggmakker

Det kommer fram i en pressmelding mandag formiddag.

Videre i pressmeldingen heter det: «Sammen med kjøpene tidligere i år av Skattum Handel AS og Gipling AS eier nå Byggmakker-kjeden 32 av totalt 65 byggevarehus med en omsetning på nærmere 3 milliarder kroner.

– Vi er veldig fornøyd med å ha landet avtalen om kjøp av byggevaredelen til Sørbø Trelast AS og Tau & Jørpeland Bygg AS. Bolig- og husbyggingsvirksomheten inngår ikke i kjøpet. For oss er dette et strategisk viktig kjøp. Vi sikrer oss en tilstedeværelse i et viktig geografisk område av landet og det forsterker kontrollen over volumet i kjeden. Dette skaper enda større muligheter for vekst og økt lønnsomhet i et voksende marked. Vi har allerede merket økt tilfang av henvendelser fra aktører som ønsker å snakke med oss, sier administrerende direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmakker Handel AS.

I bransjen siden 1922

Sørbø Trelast AS og Tau & Jørpeland Bygg AS er med sine to byggevarehus og sitt logistikksenter tilknyttet Byggmakker-kjeden i Stavanger-området. Byggmakker Sørbø Trelast-butikken er lokalisert på Mariero i Stavanger, logistikksenteret er lokalisert på Vaulen i Stavanger og Byggmakker Strand-butikken er lokalisert på Jørpeland. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 222 millioner kroner. Sørbø Trelast AS og Tau & Jørpeland Bygg AS eies i dag av Sørbø Holding.

Pål Christensen

– Vi har vært i bransjen helt siden 1922 og har frem til i dag vært den eneste av de store kjedetilknyttede byggevarehusene i Stavanger-området som har vært lokaleid. Med de ambisjonene Byggmakker-kjeden har for videre vekst føler vi oss trygge på at virksomheten vil bli videreutviklet til det beste for kundene. For oss har det også vært viktig at det sterkeste varemerket i bransjen videreføres i vårt område og at vi kan styrke arbeidet med å skape merverdi for de ansatte, leverandører og ikke minst kundene våre, sier daglig leder Morten Ødeskaug i Sørbø Trelast AS og Tau & Jørpeland Bygg AS.

Rundt 100 ansatte

For Byggmakker innebærer overtagelsen av byggevaredelen til Sørbø Trelast AS og Tau & Jørpeland Bygg AS, sammen med kjøpene av Skattum og Gipling, at de nå er klar for ytterligere vekst i byggevarehandelen.

– Med overtagelsen av disse tre medlemmene har vi styrket den sentrale innkjøpsposisjonen og økt vår evne til å sikre en enda mer effektiv drift. Med kjøpet vi nå gjør i Stavanger får vi også med oss verdier og erfaring fra nærmere 100 ansatte, inkludert tidligere eier og driver Morten Ødeskaug. Alle sitter på verdifull butikk- og handelskompetanse som blir med videre i Byggmakker-kjeden, sier Strand Jacobsen.

Overtagelsen vil bli gjennomført i etterkant av at Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet og det praktisk er mulig.