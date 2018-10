– Det er et styr, sier Ole Wathne (55), sittende i solveggen på Martinique, med en duggfrisk halvliter i hånda.

Det er lørdag ettermiddag, snart november og fem grader i lufta. Det forhindrer ikke folk å finne veien til kafébordene ved Nytorget. Sola - dagslyset - skaper en nesten elektrisk stemning. Men én time dagslys fra eller til? Er det noe som opptar folk?

Aftenbladet tok turen ut for å spørre folk ved noen av byens mer kjente vannhull.

– Det er et styr å stille klokka to ganger i året. Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal drive og bytte tid. Jeg lurer på hvorfor det ble sånn i utgangspunktet, sier Ole Wathne.

– Er det ikke «Daylight Summertime» det heter på engelsk? Jeg tror det var for å få mer ut av dagen, sier kompisen hans, Morten Krogh (39), som har fått på seg solbriller - med speil.

– For meg kan klokka være det samme året rundt, fortsetter Wathne. – Jeg kan ikke forstå at dette spørsmålet er så viktig at det trengs en folkeavstemning.

De syns det er hyggelig å plutselig få litt lengre dager, på grunn av en uventet justering av tida. Men gleden ved å finne en solplass på en kafé i le for vinden er større.

EU heller mot én tid

Natt til søndag (28. oktober), nærmere bestemt klokka 03.00, skal altså klokka stilles én time tilbake.

Klokka stilles da fra sommertid til såkalt normaltid - også kalt vintertid.

Morgenen blir litt lysere. Ettermiddagen litt mørkere. Og mandag kan du sove én time lenger.

Hvorfor holder vi på med dette?

Jo, hensikten er nettopp å utnytte de lyse delene av døgnet bedre.

Tidligere var hensikten å spare energi.

Særlig under første- og andre verdenskrig og oljekrisa på 70-tallet sparte man energi ved å veksle mellom vinter- og sommertid. Men forskning viser at det ikke lenger er særlig mye energi å spare på å justere klokka.

Og: En meningsmåling viser at 84 prosent blant 4,6 millioner spurte i EU vil avskaffe hele ordningen, skriver Aftenposten. I EU og andre land diskuterer man nå muligheten for å avslutte hele ordningen.

Og regjeringen vurderer i så fall å slå følge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener på den ene siden at saken kanskje er «en fillesak». På den andre siden mener han den kan være så viktig for befolkningen at han funderer på om det trengs en «folkeundersøkelse».

– Vi har sett til andre land som allerede har hatt nettavstemninger og innbyggerundersøkelser. Å gjøre noe sånt uten å bruke for mye penger, tror jeg kan være en god idé, sier Røe Isaken til NRK.

Er spørsmålet virkelig så viktig for folk?

Vel, NRK har de siste dagene invitert folk til en avstemning på nett.

Lørdag ettermiddag var resultatet følgende:

Av 49.000 stemmer mente 7 prosent at vi bør beholde dagens ordning med sommertid og vintertid.

45 prosent vil innføre sommertid som normaltid.

49 prosent vil ha vinterstid (også kalt normaltid) som normaltid.

– Har ingenting å si

I Fargegata er ikke fraværet av sol noe hinder lørdag ettermiddag. Det er mye folk ved utebordene.

Linn Taarland (45) og Anette Aalma (43) fra Sandnes har unnet seg hvert sitt duggende glass Riesling. Glødelamper og ulltepper gjør jobben i solas fravær. De har heller ikke noe i mot at en lettkledd versjon av Baywatch-legenden David Hasselhoff kikker ned på dem fra vinduet til Hanekam kafé.

Temaet sommer- og vintertid leder over i en diskusjon om hvordan det var når de hadde små unger.

– Du kan jo ikke stille ungene! De våkner på det samme tidspunktet uansett!

Nå som barna er store, er det enklere å svare.

– Én time fra eller til har egentlig ikke noe å si. Det er fint når det er lenge lyst om kvelden. Men det hadde ikke gjort noe om man sluttet med det.

Veteranjentenes klare beskjed

Aftenbladets stemningslodding avsluttes ved Skagenkaia.

Notodden veteranlag står det på ryggene til fem damer som sitter ute på Dickens. Det synes å være ett av de muntreste bordene i Stavanger denne kvelden.

Siw-Aina Dyhre Aksvik, Anne Lise Landsverk, Hilde Busk, Trine Pedersen og Guri Flåta har deltatt i håndball-NM veteran, som arrangeres i Stavanger denne helga.

– Vi vant pulja, jenter 40. Så røyk vi ut på sudden death og dårlig dømming, forklarer de.

Spørsmålet om vinterstid og sommertid er ikke noe som har opptatt dem nevneverdig.

Men når de først tenker over det, har de meninger om saken.

– De må ikke finne på å endre den ordninga vi har nå. Håndball-NM veteran arrangeres alltid siste helga i oktober. Da har vi én time mer til festing om lørdagen, og én time mer å sove om morgenen. Og det trenger vi!

Konklusjonen har bred oppslutning rundt bordet. Notoddens veteranjenter er åpne for å droppe sommertida, bare de beholder overgangen til vintertid.

Flere kommende NM-helger står på spill.

– Nytt forslag til regjeringa, kan du si.

Men, vedgår veteranjentene:

– Vi er usikre på konsekvensene på sikt.

