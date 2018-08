Slethei er Frps ordførerkandidat i Sola

Nominasjonskomiteen i Sola Frp har i møte vedtatt å foreslå Tom Henning Slethei på lokallagets førsteplass og kandidat til ordfører i Sola Kommune.

Nominasjonskomiteen i Sola Frp arbeider videre med sitt listeforslag som skal ut til høring til medlemmene i Sola Frp.

Nominasjonskomiteens leder sier følgende i en pressemelding:

"Vi er svært glade for at Tom Henning Slethei har takket ja til å stille på førsteplassen for Sola Frp. Komiteen arbeider for å sette sammen et bredt sammensatt politisk kompetent team som vil fronte Fremskrittspartiets politikk i Sola Kommune. Tom Henning Slethei har lang politisk erfaring der fokus har vært å føre en ansvarlig økonomisk politikk i Sola noe som han har fått tverrpolitisk annerkjennelse for. Tom Henning er kjent for å sette seg godt inn i sakene og gjøre en grundig jobb, dette er kvaliteter det er viktig for en Ordfører i Sola å besitte. Han er dessuten svært løsningsorientert, og har ved flere anledninger klart å samle flertall på tvers av partigrensene til beste for kommunen. Slethei har gjennom sin lederstil og samlende egenskaper vist at han er en Ordførerkandidat for hele kommunen! »

Som gruppeleder i Sola Kommune for Fremskrittspartiet har Tom Henning Slethei betydelig politisk erfaring og innsikt i driften av Sola Kommune som Nominasjonskomiteen mener er avgjørende for å besette førsteplassen på listen til det kommende kommunevalget i 2019 .

Tom Henning sier følgende om nominasjonen i samme melding:

«Jeg har vært Frp sitt ansikt utad lenge slik at det er ikke en selvfølge for meg å hverken bli tilbudt førsteplassen eller å ønske den. Når jeg fikk forespørselen og tilliten fra nominasjonskomiteen har jeg gått noen runder med meg selv og familien over sommeren og kommet frem til at jeg både ønsker og tror at jeg kan gjøre en god jobb for Sola Kommune og Frp. Jeg har fått full backing fra kone og barn, som er en viktig premiss for å investere så mye tid i politikken som kreves.

Jeg er topp motivert med Frp i regjering og mange viktige uløste oppgaver både nasjonalt og lokalt og tror Frp sin medvirkning og påvirkning har vært viktig for å ha den kommunen vi har i dag. Jeg gleder meg til å ta fatt på valgkamp sammen med mange dyktige folk som har sagt ja til å stå bak Frp sin politikk i Sola Kommune.»

