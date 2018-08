Gleder seg til en lang skitur

Jon Ingemundsen

– Jeg gikk forbi en pub nede i Vågen her en dag. Der satt det en dame som ropte til meg: «Finaste byen, finaste ordføraren!». Jeg har hatt som mål å være en ordfører for alle. Og det tror jeg at jeg har klart.

Alt lå jo egentlig til rette for at Christine Sagen Helgø skulle ta en periode til som ordfører. Men åtte år er lang tid. Og hun har vært i politikken lenge nå, det meste av voksenlivet. Hun har vært gruppeleder siden 2003, og har sittet sentralt helt siden hun kom inn i bystyret 1999.

Men nå er det nok. Når Sagen Helgø leverer fra seg ordførerkjedet i starten av 2020, vil Høyre ha hatt ordføreren i Stavanger i et kvart århundre.

– Jeg har brukt mye tid på å vurdere det å ikke stille igjen etter åtte år. Jeg kan ikke peke på noen konkret årsak, egentlig. Det er en samlet vurdering. Jeg har et godt forhold til partiet, administrasjonen i kommunen og de andre partiene, og jeg har faktisk gode meningsmålinger på meg personlig også. Jeg begynte vel å tenke «nå er jeg 50 år». Hvis jeg skal over i en annen jobb, bør jeg gjøre det nå. Fire år til er langt fram, sier Sagen Helgø.

Bortkastet tid med Sandnes

– Hva er du minst fornøyd med etter disse åtte årene?

– Det er klart at jeg brukte mye tid og krefter på prosessen med Sandnes og Sola om ny storkommune. Det går an å spørre om det egentlig var nødvendig. Det var jo ikke noe ønske om å få noe som helst til fra den andre siden, særlig Sandnes. Men dette var jo et oppdrag gitt av Stortinget, det er viktig å huske på.

– Og noe som vi heller ikke oppnådde, som har plaget meg siden 2011, er at vi ikke fikk på plass bybanen. Min jobb er å være tro mot det vedtaket som ble gjort i fylket, men sannheten er jo at jeg jobber for et konsept jeg ikke tror helt på. Bane ville vært en bedre løsning.

Bompenger og raseri

Sagen Helgø er mer avslappet med hensyn til raseriet mot den kommende bomringen.

– Det irriterer meg egentlig lite at Frp kjører så hardt mot bompenger. Det er legitimt å engasjere seg i en sak, og gå i bresjen for den. Men det går ikke an å si at man stiller som privatperson, slik Leif Arne Moi Nilsen gjør. Det er spesielt. Jeg som ordfører kunne aldri gjort noe slikt.

Og så mener hun at nei til bompenger vil gi dramatiske konsekvenser.

– Det ligger prosjekter for 32 milliarder kroner i pakken. De pengene ville vi ikke fått uten bompengene. Det er viktig å huske på.

Hardere fronter i bystyret

– Du sier at du har hatt partiet i ryggen i de årene du har vært ordfører, men har det ikke vært noen kontroverser?

– Når du er ordfører og derfor veldig synlig, er det alltid noen som ikke er enige med deg. Jeg kunne helt sikkert vært flinkere til å informere og involvere bystyregruppa. Det har vært en gjenganger i alle de 20 årene jeg har vært med i politikken, at ledelsen bør bruke mer tid med eget parti. Men det er lettere sagt enn gjort.

– Noen har nevnt at de synes det har utviklet seg en hardere og mer personorientert tone i bystyret?

– Jeg er ikke uenig. Jeg sitter jo og hører på dette i møtene, og har gjort meg de samme tankene, om at representantene snakker til hverandre på en måte som er unødvendig. Det skal handle om sak, ikke person. Og dette er også noe jeg har tatt opp gjentatte ganger i møter med gruppelederne.

– Jeg har forsøkt å analysere hva som kan være grunnen, men har ikke kommet helt til bunns i det. Jeg har vel også registrert at tonen har blitt litt bedre i det siste.

Vær deg selv

– Hvilket råd vil du gi den som skal etterfølge deg som ordfører i Stavanger?

– Vær deg selv. Finn din egen måte å være ordfører på. For det er en veldig krevende og ansvarsfull jobb. Du har egentlig aldri fri, men du må prøve å slappe av og bruke tid på andre ting innimellom.

Sagen Helgø er utdannet jurist, i likhet med ektemannen Johan. Men hun er helt åpen i forhold til hva hun skal drive med fra 2020.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg vet ikke. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe i en organisasjon, men først skal jeg jo faktisk sitte som ordfører fram til utpå nyåret 2020. Jeg forsvinner jo ikke over natten.

De to verste krisene

To saker har preget henne og vært svært krevende å arbeide med.

– Noe som tok veldig på, var å oppleve hvor mange som mistet jobbene sine under oljeprisfallet i 2015. Det var hardt. Vi fikk erfare hvor sårbare vi var for slike hendelser.

– Og så var det flyktningkrisen i 2015. Vi etablerte mottaket på Forus med 1000 personer, og møtte de sinte og engstelige naboene, alle de redde og slitne folkene som ble plassert der. Men så fikset vi skole, tok den utgiften. Vi etablerte barnehage. Etter en måned sang ungene på norsk. Så det var både fælt og fint.

En åpen by

– Du nevner Stavangers internasjonale identitet nesten hver gang du snakker offentlig om byen, og tilhører den såkalt lyseblå delen av Høyre. Den offentlige samtalen om Norges forhold til omverdenen, om flyktninger og asylsøkere, preges av en mer uforsonlig tone, hardere fronter. Hva mener du om det?

– Det har vært vår og min holdning at vi skal være en åpen havn, men vi må også huske på at Stavangers utenlandske befolkning ikke er typisk. Veldig mange kommer jo hit for å begynne å jobbe i oljå. Men det er riktig at Høyre i Stavanger lenge har vært «lyseblått». Det er jeg også. Jeg synes det er skremmende med den fremmedfrykten vi ser. Det trengs motstemmer som kan påpeke alle fordelene med å åpne seg mot omverdenen.

– Har du lykkes med å gi Stavanger flere bein å stå på?

– Vi er ikke i mål, men vi er på vei. Olje og gass er fortsatt viktig, men jeg tror at neste gang vi får et prisfall på olje, vil vi være bedre rustet. Jeg husker godt at Leif Johan Sevland minte meg på det da jeg overtok som ordfører. Det vil komme en nedtur. Det gjør det alltid.

Den store drømmen

Men før hun tar fatt på et yrkesliv utenfor politikken, er det en drøm hun bærer på. Det gjelder bare å få mannen Johan Helgø med på opplegget.

– Jeg har lyst til å gå en veldig lang tur på ski. Altså en skikkelig lang tur.

– Snakker vi Norge på langs eller noe slikt?

– Ja, egentlig, men jeg tør ikke si det. Så jeg nøyer meg med å si at turen skal være lang. En måned eller to. Det har vært en drøm i veldig lang tid. Men Johan må være med.