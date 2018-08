Dobling i salg av elsykler

– Det er bedre å bli litt våt i ansiktet enn å stå i bilkø for å komme til barnehagen, sier Ingvild Sørensen (36).

Hun sykler hele året og savner sjelden eller aldri det å kjøre bil.

– I vinter kjørte jeg bil til barnehagen fire ganger. Jeg hatet å stå i kø og skjønner ikke at folk gidder. På elsykkel bruker jeg 12 minutter fra jobb på St. Svithun til barnehagen på Kristianslyst. Med bil tar det fort dobbelt så lang tid i kø gjennom Tjensvollkrysset og forbi Brustadbua, sier Sørensen.

Fredrik Refvem

Hun tror at mange kvier seg litt for å sykle til og fra jobb, spesielt når de skal hente og levere unger i barnehagen. Hun skjønner at det ikke passer for alle, men tror at mange vil elske det å sykle hvis de bare prøver.

Med ny bomring og rushtidsavgift fra 1. oktober vil familien også spare penger på å bruke sykkel. I Trondheim ble det innført rushtidsavgift i 2010, og siden da har antall syklister økt med 52 prosent.

– Det handler mye om innstilling og vane. Jeg tenker aldri at «Å nei, nå skal jeg ut og sykle». Jeg vet at vi bor i Stavanger og at det regner og blåser, men da tar jeg på meg regnklær, sier Sørensen.

Tidligere brukte hun vanlig sykkel fra Stokka til jobben som lærer på St. Svithun, men med barnehage på Kristianslyst ble det enklere med elsykkel. Mannen sykler også til og fra jobb i Bjergstad og når han skal levere i barnehagen, men han bruker vanlig sykkel.

– Jeg har ikke tid til å dusje på jobb og gidder ikke å bli svett, men du må tåle litt «hjelmhår». Jeg sykler ikke fordi jeg er så sprek. Jeg sykler fordi det er den enkleste løsningen, sier Sørensen.

Hun erkjenner at det er en stor investering å kjøpe en elsykkel til 20.000–30.000 kroner, men det er billigere enn å ha en bil nummer to.

– Vi valgt å investere i en skikkelig elsykkel og behandler den som bil nummer to, sier Sørensen.

Fredrik Refvem

Dobling flere måneder

Salgstallene til sykkelbutikker i distriktet viser også at stadig flere har oppdaget elsykkelen som et godt alternativ til både bil, kollektivtransport og vanlig sykkel.

– Mange har fått øynene opp for at elsykkel er både praktisk, økonomisk og kjekt, sier daglig leder Arnstein Nagell i Bike Brothers.

Fra april og fram til nå vil han anslå en dobling i salget av elsykler sammenlignet med i fjor.

– Vi doblet ikke salget i juli, men i august har det vært en dobling av salget, og det var det også før fellesferien, sier Nagell.

Fra butikkene på Madla og Forus solgte Bike Brothers i underkant av 1000 elsykler i fjor, og han regner med at de vil lande rundt 1500 i år om trenden fortsetter. Snittprisen ligger på rundt 25.000 kroner.

Den største gruppen av kjøpere er folk som skal bruke sykkelen til og fra jobb, og både bompenger og manglende parkering på jobb er medvirkende årsaker. Men det er også pensjonister og skoleungdom som kjøper elsykkel.

– Det er misforstått at du ikke får trim på en elsykkel, men det er en del som ikke ønsker å bli svette begge veier til og fra jobb. Da kan de heller trø på litt ekstra en av veiene dersom de ønsker trening, sier Nagell.

Sykkelcenteret har butikker både på Sola og Randaberg og har økt salget mellom 20 og 30 prosent de siste fem månedene sammenlignet med i fjor, og de regner med å selge et sted mellom 250 og 300 elsykler i år. På det meste har de solgt åtte elsykler på én dag.

Jan Arvid Haarr eier og driver Sykkelcenteret sammen med broren og var nylig i Tyskland for å besøke fabrikken til sykkelprodusenten Cube.

– Markedet har eksplodert i Europa. I fjor regnet Cube med å selge 60.000 elsykler. Resultatet ble 120.000 sykler. Til nå i år har de solgt 180.000 elsykler, og innen få år regner de med å selge 300.000 sykler, sier Haarr.

Spinn sykkelshop har tre butikker i Sør-Rogaland og har opplevd en dobling av salget i mai, juni og august. Totalt sett i år har de solgt rundt 50 prosent flere elsykler i år sammenlignet med i fjor.

– Den største økningen i salget er nok til folk i alderen 25 til 45 som vil bruke sykkelen til og fra jobb og ikke ønsker å betale i bommene, sier butikksjef Espen Henriksen ved Spinn Sykkelshop i Sandnes.