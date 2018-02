Møreforsking: Høgsfjord-ferja kan konkurrere med Ryfast

FORSAND: Det er bedriftsøkonomisk grunnlag for fortsatt ferjedrift på Lauvvik-Oanes, med halvtimes avganger. Men en ferjeforbindelse vil gi Ryfast et inntektstap på cirka 120 millioner kroner per år, konkluderer Møreforsking.