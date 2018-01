Mann pågrepet etter brannen på Buøy i natt

Jonny Hjertås

Skal være ett falleferdig bygg. Patruljen har kontroll på en person som kom ut av bygningen. Blir sjekket av ambulansen på stedet. https://t.co/yZkdFuvh07 — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 20, 2018

Meldingen om brann kom klokka 1.25 natt til lørdag om en brann i et gammelt kontorbygg som har tilhørt Aker på Buøy, vis a vis Buøy skole.

En person klarte å redde seg ut av bygningen og ble tatt hånd om av ambulanse og politipatruljen på stedet.

Operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt sier at mannen ble påtruffet på vei ut av bygningen da den første politipatruljen ankom stedet.

– Han sitter nå i arresten, og han har erkjent å ha satt fyr på bygningen. Det dreier seg om en mann i 30-årene, bosatt i Stavanger, sier Randulff.

Fredrik Refvem

Brannvesenet hadde en stri tørn med å få kontroll over brannen.

– Det brant godt da vi kom fram, og det gikk også hull i taket. Det er et stort bygg, og vi rykket ut med mye materiell, deriblant to høydemateriell, forteller vaktleder Stig Forbregd ved Rogaland brann og redning.

– Vi hadde en langvarig innsats der ute. Først ved 2-tiden kunne vi slå fast at det ikke lenger var fare for spredning. litt over klokken 3 hadde vi kontroll på brannen. sier Forbregd.

Først klokka 4.40 i natt kom meldingen om at brannen omsider var slukket. Brannvesenet ble igjen på stedet for å kontrollere branntomta. De fortsetter med etterslukking utover formiddagen lørdag.

Fredrik Refvem

Brannvesenet hadde en stri tørn med å få kontroll over brannen.

– Det brant godt da vi kom fram, og det gikk også hull i taket. Det er et stort bygg, og vi rykket ut med mye materiell, deriblant to høydemateriell, forteller vaktleder Stig Forbregd ved Rogaland brann og redning.

– Vi hadde en langvarig innsats der ute. Først ved 2-tiden kunne vi slå fast at det ikke lenger var fare for spredning. litt over klokken 3 hadde vi kontroll på brannen. sier Forbregd.

Først klokka 4.40 i natt kom meldingen om at brannen omsider var slukket. Brannvesenet ble igjen på stedet for å kontrollere branntomta. De fortsetter med etterslukking utover formiddagen lørdag.

Hundvåg kl 0125; meld om brann i de gamle kontorbygningene til Aker. Nødetatene på vei til stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) January 20, 2018

LES OGSÅ: